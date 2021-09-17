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Украина поднялась на 18 позиций в мировом рейтинге цифрового качества жизни DQL

Украина поднялась на 18 позиций в мировом рейтинге цифрового качества жизни DQL

Специалисты Surfshark опубликовали очередной ежегодный Рейтинг цифрового качества жизни — Digital Quality of Life Index 2021 (DQL). За год Украина поднялась в нем сразу на 18 позиций — до 47-го места, оказавшись по соседству с Филиппинами и Сербией.

Составители рейтинга отметили, что Украина демонстрирует самые высокие показатели по доступности интернета (28-е место) и кибербезопасности (25-е), но в то же время показывает существенно более низкие результаты в сфере электронного госуправления (на 61-м месте), электронной инфраструктуры (42-е) и качества интернета (68-е).

Рейтинг DQL базируется на результатах исследования, которое охватило 110 стран мира и 90% всего населения планеты. В своем исследовании специалисты Surfshark оценивали страны по следующим пяти критериям (авторы исследования используют формулировку «столпы» цифровой жизни): доступность и качество интернета (проводной и мобильной), электронная инфраструктура, электронная безопасность и электронное госуправление.

Индекс доступности интернета в Украине за год улучшился на 66%, что позволило ей занять 28-е место во всем мире. По этому показателю Украина отстает от Литвы, но обгоняет соседнюю Польшу. Украинцам достаточно поработать 4 минуты, чтобы позволить себе 1 ГБ мобильного интернета и 1 час 40 минут за самый дешевый пакет широкополосного интернета. Для сравнения, средний показатель трудозатрат по всему миру составляет 6 часов для широкополосного интернета и 10 минут для 1 ГБ мобильного телефона.

В то же время качество интернета в Украине снизилось на 22% и сейчас страна занимает 68-е место (из 110) во всем мире.

Электронная инфраструктура Украины примерно на 10% опережает средневзвешенный показатель, страна занимает 18-е место в мире по количеству людей, пользующихся интернетом. Примерно 93% всех украинцев пользуются интернетом.

По материалам ITC.ua
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