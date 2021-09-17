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В Украине изменили правила обслуживания многоквартирных домов

В Украине изменили правила обслуживания многоквартирных домов

Правительство одобрило разработанный Минрегионом проект постановления, которым вносятся изменения в Правила предоставления услуги по управлению многоквартирным домом и соответствующего типового договора. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Такое решение принято на заседании Кабинета Министров Украины.

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«Предложенные изменения уточняют условия, по которым должны предоставляться услуги по управлению многоквартирным домом, в частности, уборка придомовой территории. Благодаря этому обеспечивается прозрачность отношений между совладельцами многоэтажек и управителями», – отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Что меняется:

  • расходы на уборку и другие услуги по обслуживанию дома и прилегающей территории включаются в расходы на управление, если земельный участок под домом, а также надлежащие здания, сооружения и придомовая территория, в соответствии с Государственным земельным кадастром, находятся в собственности или пользовании совладельцев;
  • в случае, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование, такие расходы будут включаться в расходы на содержание дома исключительно по согласию совладельцев на договорных началах и по согласованию с органом местного самоуправления границ и площади территории, которую совладельцы согласны содержать.
По материалам Finance.UA
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