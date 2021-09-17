В Украине изменили правила обслуживания многоквартирных домов

Правительство одобрило разработанный Минрегионом проект постановления, которым вносятся изменения в Правила предоставления услуги по управлению многоквартирным домом и соответствующего типового договора. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Такое решение принято на заседании Кабинета Министров Украины.

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«Предложенные изменения уточняют условия, по которым должны предоставляться услуги по управлению многоквартирным домом, в частности, уборка придомовой территории. Благодаря этому обеспечивается прозрачность отношений между совладельцами многоэтажек и управителями», – отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Что меняется: