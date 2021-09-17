Илон Маск назвал новые сроки запуска спутникового интернета Starlink

Система глобального спутникового интернета Starlink выйдет из фазы открытого бета-тестирования не в августе, как ранее планировалось, а в октябре.
Об этом заявил гендиректор SpaceX Илон Маск.
На конференции Mobile World Congress 2021 глава SpaceX Илон Маск поделился планами по развитию системы глобального спутникового интернета Starlink.
Как сообщает издание, в ближайшие 12 месяцев SpaceX рассчитывает привлечь еще 500 тыс. новых абонентов Starlink.
Также SpaceX подала в FCC заявку, где раскрыла детали плана по Starlink Gen2. Компания рассчитывает использовать корабль следующего поколения Starship в нужной конфигурации, чтобы за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, и в дальнейшем расширить интернет Starlink на Луну и Марс после их успешной колонизации. В документе упоминалось о размещении 29 988 спутников на 9 разных орбитальных высотах.
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