Кадровый голод в Украине: кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты (инфографика)

За год количество вакансий в Украине возросло более чем в два раза: с 53 тыс. предложений о работе в сентябре 2020 года до 108 тыс. в сентябре текущего года. За год количество актуальных предложений о работе возросло на 108% и значительно превысило докарантинные показатели.
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, рассказывает, как изменилось количество резюме и кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты.
По данным Опендатабот, соискатели тоже хотели изменений: по данным на 1 сентября 2020 всего за неделю пользователи разместили 83 905 новых резюме, и в течение сентября-октября это количество продолжало расти.
«На данный момент тенденция такова, что на рынке наблюдается определенный кадровый голод. Количество отзывов на одну вакансию снижается, а предложения растут, поэтому можно говорить, что соискателям пока есть из чего выбирать и сейчас их звездный час», — отмечают эксперты кадрового портала Work.ua.
Аналитики прогнозируют, что вероятно, некоторое время будет происходить противостояние между работодателями и работниками и последние будут требовать от руководства своих компаний изменений: денежных бонусов, компенсаций проезда, бесплатных обедов, дополнительных выходных, отпусков, тимбилдинг, развлечений в коллективе
О рынке труда и зарплатах в Украине и даже за границей мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь!  323;
А что с зарплатами? Изменились и зарплаты. Если год назад, в начале сентября 2020, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн. И год назад, и сейчас медиана зарплатных ожиданий соискателей выше предложения: 13 783 грн в прошлом году, 15 083 грн сейчас.
Если рассматривать среднюю зарплату в Украине, больше всего платят в таких категориях:
Самые высокие средние зарплаты в Киеве — 15 813 грн, Днепре и Одессе — около 13 300 грн, наименьшая — в Ровно — 10 871 грн в месяц.
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