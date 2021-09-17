Кадровый голод в Украине: кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты (инфографика)

За год количество вакансий в Украине возросло более чем в два раза: с 53 тыс. предложений о работе в сентябре 2020 года до 108 тыс. в сентябре текущего года. За год количество актуальных предложений о работе возросло на 108% и значительно превысило докарантинные показатели.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, рассказывает, как изменилось количество резюме и кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты.

По данным Опендатабот, соискатели тоже хотели изменений: по данным на 1 сентября 2020 всего за неделю пользователи разместили 83 905 новых резюме, и в течение сентября-октября это количество продолжало расти.

«На данный момент тенденция такова, что на рынке наблюдается определенный кадровый голод. Количество отзывов на одну вакансию снижается, а предложения растут, поэтому можно говорить, что соискателям пока есть из чего выбирать и сейчас их звездный час», — отмечают эксперты кадрового портала Work.ua.

Аналитики прогнозируют, что вероятно, некоторое время будет происходить противостояние между работодателями и работниками и последние будут требовать от руководства своих компаний изменений: денежных бонусов, компенсаций проезда, бесплатных обедов, дополнительных выходных, отпусков, тимбилдинг, развлечений в коллективе и т. д.

О рынке труда и зарплатах в Украине и даже за границей мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь!  323;

А что с зарплатами? Изменились и зарплаты. Если год назад, в начале сентября 2020, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн. И год назад, и сейчас медиана зарплатных ожиданий соискателей выше предложения: 13 783 грн в прошлом году, 15 083 грн сейчас.

Если рассматривать среднюю зарплату в Украине, больше всего платят в таких категориях:

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 22 123 грн;

«Недвижимость» — 19 577 грн;

«Транспорт, автобизнес» — 16 151 грн;

«Строительство, архитектура» — 16 043 грн;

«Страхование» — 15 857 грн;

«Продажа, закупка» — 15 811 грн;

«Культура, музыка, шоу-бизнес» — 15 808 грн;

«Администрация, руководство среднего звена» — 15 544 грн.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве — 15 813 грн, Днепре и Одессе — около 13 300 грн, наименьшая — в Ровно — 10 871 грн в месяц.

Справка Finance.ua:

средняя заработная плата по Украине в августе по сравнению с июлем также практически не изменилась и составила 16 700 грн (рост средней компенсации по Украине составил +70 грн);

по данным grc.ua в августе работодатели активнее всего искали специалистов по продажам (18,3% всех актуальных вакансий), IT-специалистов (11,3%) и работников сферы медицины и фармацевтики (6,8%);

А вы знали, что средняя зарплата брутто в Германии составляет $4500? В это же время в ОАЭ даже нет понятия ставки средней и минимальной зарплаты. Больше фактов о том, как работают в разных уголках мира, какие зарплаты и условия работы там предлагают работодатели — читайте здесь.

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