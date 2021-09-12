Денежные переводы: сколько средств перевели в Украину и за границу с 2015 года

В Украине по сравнению с прошлым годом растет объем трансграничных переводов средств. Например, за первое полугодие 2021-го через систему переводов в страну было отправлено на 23,8% больше средств, а из Украины – на 36,8% больше.
Из Украины в 2015 году перевели 23,1 млрд грн, из-за границы в страну переслали 111,5 млрд грн. В следующем году объем переводов из страны увеличился до 24,8 млрд грн, а из-за границы в Украину – до 135,5 млрд грн.
В 2017 году из Украины в другие страны перевели 27,7 млрд грн, в 2018-м – 38,9 млрд грн, в 2019-м – 54,9 млрд грн, в 2020-м – 82,3 млрд грн. Объем переводов в Украину из-за границы в 2017-м составил 149,2 млрд грн, в 2018-м – 169 млрд грн, в 2019-м – 180,4 млрд грн, в 2020-м – 211,6 млрд грн.
За семь месяцев этого года из Украины было переведено уже 62,1 млрд грн, а объем переводов из-за границы составил 137,4 млрд грн.
Кроме того, в 2019 году украинцы оформили е-лимитов за границу на 200 млн долларов, в 2020 году – на 420 млн, в 2021-м – на 565 млн. Переводы делают для таких операций: инвестирование за границу, размещение средств на собственных зарубежных счетах, перевод средств по договору страхования жизни, предоставление займа нерезидентам.
Инфографика: «Слово и дело»
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