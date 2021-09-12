В правительстве рассказали, как собираются привлекать инвесторов в Украину

На сегодняшний день правительство реализует ряд важных реформ, которые обеспечат развитие государства, а также будут способствовать увеличению инвестиций. Речь, в частности, идет о земельной, судебной реформе, реформе энергорынка, дерегуляции, большой приватизации и т.д.
Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«С точки зрения развития государства это очень важные вещи. Реформа газового рынка, энергорынка. Они даются нам сегодня нелегко. Предыдущие правительства их не делали, потому что это означало бы потерю политического капитала. Мы делаем эти шаги», – отметил Глава правительства.
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Премьер-министр подчеркнул, что для увеличения объема инвестиций, вкладываемых в Украину, нужны комплексные изменения: «Судебная, антикоррупционная реформы, paperless economy, упрощение бюрократических процедур, упрощение подключения к сетям – это то, чего ожидают инвесторы», — подчеркнул премьер-министр и добавил, что правительство системно внедряет данные реформы.
Кроме того, есть совместные наработки с международными организациями, инвестиционными фондами, которые готовы вкладывать средства в Украину.
По словам премьер-министра, в рамках программы т.н. «инвестиционных нянь» о готовности инвестировать в Украину заявили 23 инвестора с потенциальными инвестициями в 2 млрд долларов.
«Я убежден, что эта цифра будет расти. Во-первых, будет запущен проект Дія City. Этот инструмент также будет способствовать наполнению инвестиций. Во-вторых, выполнение тех обязательств, которые Украина взяла в части зеленой трансформации, трансформации угольных регионов, других международных проектов — уже предполагает привлечение значительных средств. Например, только зеленый переход предполагает привлечение в среднем по 10 млрд евро ежегодно», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
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