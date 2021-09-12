Новое ограничение для установления Windows

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от The Register, что ОС нового поколения от Microsoft не будет на новых компьютерах Apple.
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Суперкорпорация развернула рекламную кампанию для операционной системы Windows 11, которая должна состояться менее чем через месяц, и продолжила настройку кода предварительного просмотра для инсайдеров Windows через каналы Dev и Beta.
Напомним, что виртуальная машина Windows 11, работающая на Mac M1 с Parallels Desktop 17, начала выдавать ошибку совместимости оборудования в сборке Windows Insider Dev Channel.
Энтузиасты смогли установить Windows 11 на компьютеры Apple и пользоваться ею некоторое время без ограничений, однако с выходом последних обновлений устройство стало выдавать ошибку.
Установить новую ОС на актуальные компьютеры Apple непосредственно нет возможности, однако систему можно поставить через эмулятор. Несмотря на возникшую ошибку, производительность системы показалась авторам «более чем приемлемой».
Представитель Microsoft не смог объяснить, каким образом установка Windows 11 на устройства с процессором M1 – несмотря на ошибку – стала возможной.
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