Microsoft тестирует Windows 12

Microsoft представила Windows 11 месяц назад, а пользовательская версия этой ОС должна выйти лишь осенью текущего года (предположительно, в октябре). Между тем, судя по скриншоту, опубликованному в сети, Microsoft уже работает над Windows 12.

Пользователь опубликовал изображение, сделанное якобы на ПК под управлением тестовой сборки Windows 12 Build 12.0.30000, предназначенной для тестирования только внутри Microsoft. Инсайдер указывает, что полноценное тестирование Windows 12 начнется не ранее середины 2026 года.

Несмотря на то, что достоверность этого скриншота вызывает определенные вопросы, Microsoft, вполне вероятно, действительно сейчас работает над преемницей Windows 11. Но когда она выйдет и что будет собой представлять – пока об этом можно только гадать.