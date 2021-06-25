Windows 11 сможет запускать Android-приложения — они будут доступны прямо в Microsoft Store

На прошлой неделе Microsoft представила свою операционную систему нового поколения Windows 11. Она предложит пользователям ряд нововведений по сравнению с Windows 10. Одним из них станет возможность запуска Android-приложений, которые можно будет скачать из обновлённого Microsoft Store.
Microsoft заявила, что использует Amazon Appstore для переноса Android-приложений в Windows 11. Программы для мобильной ОС Google будут работать благодаря технологии Intel Bridge.
Android-приложения, как и нативные программы, можно будет закрепить на панели задач или расположить их ярлыки на рабочем столе.
Фото: theverge.com
Возможность запускать Android-программы в Windows 11, вероятно, является ответом на предоставленную Apple возможность запускать iOS-приложения в macOS. Хотя существует множество веб-эквивалентов популярных Android-программ, их функциональность часто ограничена.
В ходе презентации Windows 11, Microsoft продемонстрировала превосходную работу Android-приложения TikTok на новой Windows. К сожалению, пока неясно, все ли устройства с Windows 11 смогут запускать программы для Android.
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