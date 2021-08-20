Украина и ВБ заключили два соглашения на общую сумму $411 млн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заключили два соглашения на общую сумму $ 411 млн.
Об этом сообщается на правительственном портале.
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«Рад, что у нас есть возможность подписать два соглашения. Критически важные проекты. Благодарен нашим министерствам, которые совместно со Всемирным банком провели работу и подготовку этих проектов, и спасибо руководителям предприятий, которые провели работу, чтобы подписание этих документов стало возможным», — отметил премьер.
Во время встречи были заключены соглашения:
Во Всемирном банке отметили, что организация является надежным партнером Украины и готова к долгосрочному сотрудничеству.
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