Стало известно, когда собираются достроить Дарницкий мост

ООО «Совместное украинско-немецкое предприятие «Автострада» выиграло тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве.
Согласно информации в системе Prozorro, суммарная стоимость строительных работ составляет 1,15 млрд грн. Заказчиком выступил региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзализныця».
Таким образом, предприятие «Автострада» должно достроить железнодорожно-автомобильный мостовой переход через реку Днепр (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский — Дарница.
В торгах также участвовало ООО «Автомагистраль-Юг», однако «Автострада» предложила меньшую цену за выполнение указанных работ.
Теперь тендерная комиссия должна проверить победившую компанию на соответствие всем критериям и заключить контракт на выполнение работ. По условиям тендерной документации, объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2022 года.
По информации Мининфраструктуры, проект предусматривает постройку автомобильных съездов на Левом берегу Киева. На Правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе — готовность 100%.
На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, включает дорогу вдоль ж/д путей через Харьковский путепровод в направлении станции «Дарница».
На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы. В частности, уже возведены 16 из 21 опоры, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.
Стоит отметить, что Дарницкий мост в народе неофициально называют Мост Кирпы, так как его начали строить в 2004 году еще при покойном экс-министре транспорта и связи Украины Георгии Кирпе.
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