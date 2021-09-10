Почти 53 миллиона: в сеть «слили» персональные данные украинцев

В Интернете обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и сообщает о действиях мошенников, выяснил подробности.

Как сказано на сайте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во исполнение требований Закона Украины «О защите персональных данных» работниками Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на постоянной основе ведется мониторинг соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере защиты персональных данных, в том числе в сети Интернет, с целью выявления незаконного распространения персональных данных.

Так, на одном из веб-сайтов в сети Интернет обнаружена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

По информации, размещенной на указанном веб-сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей.

В этой связи в Национальную полицию Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятии соответствующих мер реагирования.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, СБУ пресекла деятельность злоумышленников, которые торговали программами для взлома WhatsApp, Viber и Telegram.