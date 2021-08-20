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С начала июля в Украине выявили более 9,5 тысяч нелегальных работников

С начала июля в Украине выявили более 9,5 тысяч нелегальных работников

С 1 июля в Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда. За это время было выявлено 9531 работника, допущенного к работе без трудовых договоров. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал о размерах штрафов за нарушение трудового законодательства.

По данным Минэкономики, среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя.

Больше всего неоформленных работников выявлено в таких сферах:

  • организация питания (2088 работников у 486 работодателей):
  • сельское хозяйство (2080 работников у 108 работодателей);
  • торговля (1956 работников у 792 работодателей).

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Харьковской (896), Киевской (774) и Херсонской (588) областях.

Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 4682 работниками.

Размер санкции за нарушение законодательства о труде:

  • 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 000 грн;
  • совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, составит 180 000 грн.

Справка Finance.ua:

  • совет незадекларированным сотрудникам: если вы знаете, что работаете неофициально — обращайтесь в Гоструда, когда вы еще работаете. После того как вы потеряете эту работу, доказать факт ее выполнения будет гораздо сложнее;
  • перечень признаков, свойственных тем работникам, которых не любят работодатели.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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