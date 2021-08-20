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ОАЭ хочет привлечь новые инвестиции в бизнес

ОАЭ хочет привлечь новые инвестиции в бизнес

Объединенные Арабские Эмираты для привлечения новых инвестиций в бизнес планируют смягчить правила въезда в страну иностранцам и углубить торговые связи с государствами Азии и Африки. По приблизительным подсчетам уже в 2022 году может идти речь о сумме более 13 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Власти ОАЭ планируют в ближайшей перспективе сделать страну глобальным хабом для бизнеса и финансов. Также намерены смягчить строгие правила пребывания иностранных граждан на своей территории. По мнению властей, это поможет привлечь талантливых специалистов из-за рубежа и новые бизнес-инвестиции.

Какую сумму планируют привлечь в экономику страны

В 2022 году правительство ОАЭ планирует благодаря изменениям привлечь инвестиции в размере 13,6 миллиарда долларов в экономику страны.

К 2030 году прогнозируемое привлечение может составить 150 миллиардов долларов. Правительство рассчитывает, что за девять лет ОАЭ войдут в десятку лидеров по объему привлеченных инвестиций.

«Мы будем более активно открывать наши рынки для многих стран», — поделился министр международной торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.

Что включают будущие сделки

Планируемые сделки включают стратегические инвестиции, размещение государственных заказов, торговлю товарами и услугами, а также взаимодействие в сфере R&D.

ОАЭ разработают всесторонние экономические соглашения с Южной Кореей, Индонезией, Кенией, Эфиопией, Турцией. Также в планах страны есть развитие экономических связей с Великобританией, Индией и Израилем.

По материалам Телеканал 24
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