ОАЭ хочет привлечь новые инвестиции в бизнес

Объединенные Арабские Эмираты для привлечения новых инвестиций в бизнес планируют смягчить правила въезда в страну иностранцам и углубить торговые связи с государствами Азии и Африки. По приблизительным подсчетам уже в 2022 году может идти речь о сумме более 13 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Власти ОАЭ планируют в ближайшей перспективе сделать страну глобальным хабом для бизнеса и финансов. Также намерены смягчить строгие правила пребывания иностранных граждан на своей территории. По мнению властей, это поможет привлечь талантливых специалистов из-за рубежа и новые бизнес-инвестиции.
Какую сумму планируют привлечь в экономику страны
В 2022 году правительство ОАЭ планирует благодаря изменениям привлечь инвестиции в размере 13,6 миллиарда долларов в экономику страны.
К 2030 году прогнозируемое привлечение может составить 150 миллиардов долларов. Правительство рассчитывает, что за девять лет ОАЭ войдут в десятку лидеров по объему привлеченных инвестиций.
«Мы будем более активно открывать наши рынки для многих стран», — поделился министр международной торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.
Что включают будущие сделки
Планируемые сделки включают стратегические инвестиции, размещение государственных заказов, торговлю товарами и услугами, а также взаимодействие в сфере R&D.
ОАЭ разработают всесторонние экономические соглашения с Южной Кореей, Индонезией, Кенией, Эфиопией, Турцией. Также в планах страны есть развитие экономических связей с Великобританией, Индией и Израилем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД рассказали о новом принципе распределения средств от камер автофиксацииВчера, 09:14 - 913 7
Украина получит транш от МВФ: в Евросоюзе похвалили судебную реформуВчера, 11:29 - 1194 6
Volkswagen представил электрокар ID Life (фото)Вчера, 00:12 - 1097 5
В Украине спрос на подержанные авто вырос на 56%: какие в трендеВчера, 21:02 - 509 3
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»Вчера, 16:15 - 1371 3
Кому назначат субсидию на следующий период без обращенийВчера, 13:02 - 18820
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбереженийВчера, 14:01 - 10193 1
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более полумиллиона гривенВчера, 09:00 - 1876 1
Гетманцев сообщил, сколько украинцев подали декларации в рамках «налоговой амнистии»Вчера, 16:15 - 1371 3
Немцы за полгода скупили 90 тонн золотаВчера, 06:10 - 1223 2
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 373 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1598
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 935
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2656 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4060 7