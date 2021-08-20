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Украинцы в сентябре начали продавать доллары

Украинцы в сентябре начали продавать доллары

По операциям населения с валютой в сентябре возобновилось чистое предложение иностранной валюты. Чистая продажа физическими лицами с начала месяца составила 30 млн долларов.

Об этом сообщает глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на межбанковском рынке в течение прошлой недели было близким к сбалансированному (с преобладанием предложения в сегменте операций спот и спроса в сегменте форвард).

Он напомнил, что чистая покупка Национальным банком иностранной валюты за прошедшую неделю составила 152 млн долларов, с начала года – 1,3 млрд долларов.

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“В результате проведения правительством выплат по внешним заимствованиям объем международных резервов НБУ сократился до 30,4 млрд долларов”, – сообщил Данилишин.

Справка Finance.ua:

  • население Украины в августе 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 376,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 621,1 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 244,8 млн долларов;
  • кстати, банкиры ожидают, что курс гривны после укрепления летом ослабится осенью до 28 грн за 1 доллар за счет оживления деловой и потребительской активности, а также покупки энергоносителей к отопительному сезону.
По материалам Finance.UA
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