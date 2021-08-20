Украинцы в сентябре начали продавать доллары

По операциям населения с валютой в сентябре возобновилось чистое предложение иностранной валюты. Чистая продажа физическими лицами с начала месяца составила 30 млн долларов.
Об этом сообщает глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
Как отметил Данилишин, соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на межбанковском рынке в течение прошлой недели было близким к сбалансированному (с преобладанием предложения в сегменте операций спот и спроса в сегменте форвард).
Он напомнил, что чистая покупка Национальным банком иностранной валюты за прошедшую неделю составила 152 млн долларов, с начала года – 1,3 млрд долларов.
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“В результате проведения правительством выплат по внешним заимствованиям объем международных резервов НБУ сократился до 30,4 млрд долларов”, – сообщил Данилишин.
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