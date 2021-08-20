Европейские банки ежегодно сберегают в налоговых гаванях 20 миллиардов евро

Ведущие европейские банки размещают в налоговых гаванях около 20 млрд евро ежегодно, что эквивалентно 14% их общего дохода.
Об этом говорится в новом отчете независимой исследовательской группы Налоговая обсерватория ЕС, которая анализирует 36 крупных банков, сообщает The Guardian.
Согласно отчету, прибыль, регистрируется банками в налоговых убежищах, чрезмерно высок. Около 238 000 евро прибыли на одного сотрудника регистрируется банками в гаванях по сравнению с 65 000 евро в странах, которые не являются таковыми.
Несмотря на то, что банки регистрируют 14% своей прибыли в налоговых гаванях, процент занятого в них персонала составляет всего 4%.
Банки, которые пользуются особенно низкой эффективной ставкой налога на прибыль, меньше 15%, включают Barclays, HSBC и NatWest, который в прошлом году изменил свое название с Royal Bank of Scotland. Эффективная ставка налога рассчитывается как соотношение совокупного уплаченного налога к объявленной прибыли во всех юрисдикциях.
Использование банками налоговых убежищ рассматривается многими активистами как вопиющее, поскольку более 1,5 трлн евро денег налогоплательщиков было использовано для спасения проблемных банков в Европе после финансового кризиса 2008 года.
Процент прибыли, зарегистрированной в налоговых убежищах, не изменился за последние семь лет, несмотря на надежды, что предоставление отчетности по странам, введенное в 2014 году, приведет к сдвигу в практике.
Восемь банков даже увеличили процент своей прибыли в налоговых гаванях за этот период: Monte dei Paschi di Siena (рост на 19,4%), Intesa Sanpaolo (+12,2%), HSBC (+7,9%), Barclays (+4,3%), Nordea (+2,1%), BBVA (+1%), Banco Santander (+0,8%) и Rabobank (+0,7%).
Однако поведение исследованных банков разнится. Средний процент прибыли составляет около 20%, но эта цифра колеблется от 0% у девяти банков до 58% у HSBC. Цифра высока из-за тесных связей HSBC с Гонконгом, который для целей исследования считался налоговой гаванью.
Как один из крупнейших банков в мире HSBC обеспечивает 10% оборота, дохода и сотрудников в 36 исследованных банках. В отчете утверждается, что прибыль компании имеет самые низкие средние эффективные налоговые ставки (13%).
HSBC регистрирует почти 60% своей общей прибыли в Гонконге при эффективной налоговой ставке 11%. И это несмотря на то, что процентная доля персонала в Гонконге (15% от общего числа) поразительно ниже, чем зафиксированная прибыль.
Представитель HSBC сказал, что банк «не использовал стратегии уклонения от уплаты налогов, в том числе те, которые предназначены для искусственного перенаправления прибыли в юрисдикции с низкими налогами».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку10 ч. назад - 696 3
Стратег Bloomberg прогнозирует рост биткоина до $100 тысяч, эфира - до $5 тысяч15 ч. назад - 516 3
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить больше14 ч. назад - 708 2
Майнинг криптовалюты потребляет электричества, как вся Финляндия: выводы ученых20 ч. назад - 310 2
Польша введет налоговые льготы для заробитчан8 ч. назад - 798 2
За что сотрудника могут уволить без его согласия: список причин11 ч. назад - 3822
Польша введет налоговые льготы для заробитчан8 ч. назад - 798 2
Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить больше14 ч. назад - 708 2
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку10 ч. назад - 696 3
Какие документы нужны, чтобы переоформить лицевой счет13 ч. назад - 540
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 525 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1751
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1023
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2910 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4336 7