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Европейские банки ежегодно сберегают в налоговых гаванях 20 миллиардов евро

Европейские банки ежегодно сберегают в налоговых гаванях 20 миллиардов евро

Ведущие европейские банки размещают в налоговых гаванях около 20 млрд евро ежегодно, что эквивалентно 14% их общего дохода.

Об этом говорится в новом отчете независимой исследовательской группы Налоговая обсерватория ЕС, которая анализирует 36 крупных банков, сообщает The Guardian.

Согласно отчету, прибыль, регистрируется банками в налоговых убежищах, чрезмерно высок. Около 238 000 евро прибыли на одного сотрудника регистрируется банками в гаванях по сравнению с 65 000 евро в странах, которые не являются таковыми.

Несмотря на то, что банки регистрируют 14% своей прибыли в налоговых гаванях, процент занятого в них персонала составляет всего 4%.

Банки, которые пользуются особенно низкой эффективной ставкой налога на прибыль, меньше 15%, включают Barclays, HSBC и NatWest, который в прошлом году изменил свое название с Royal Bank of Scotland. Эффективная ставка налога рассчитывается как соотношение совокупного уплаченного налога к объявленной прибыли во всех юрисдикциях.

Использование банками налоговых убежищ рассматривается многими активистами как вопиющее, поскольку более 1,5 трлн евро денег налогоплательщиков было использовано для спасения проблемных банков в Европе после финансового кризиса 2008 года.

Процент прибыли, зарегистрированной в налоговых убежищах, не изменился за последние семь лет, несмотря на надежды, что предоставление отчетности по странам, введенное в 2014 году, приведет к сдвигу в практике.

Восемь банков даже увеличили процент своей прибыли в налоговых гаванях за этот период: Monte dei Paschi di Siena (рост на 19,4%), Intesa Sanpaolo (+12,2%), HSBC (+7,9%), Barclays (+4,3%), Nordea (+2,1%), BBVA (+1%), Banco Santander (+0,8%) и Rabobank (+0,7%).

Однако поведение исследованных банков разнится. Средний процент прибыли составляет около 20%, но эта цифра колеблется от 0% у девяти банков до 58% у HSBC. Цифра высока из-за тесных связей HSBC с Гонконгом, который для целей исследования считался налоговой гаванью.

Как один из крупнейших банков в мире HSBC обеспечивает 10% оборота, дохода и сотрудников в 36 исследованных банках. В отчете утверждается, что прибыль компании имеет самые низкие средние эффективные налоговые ставки (13%).

HSBC регистрирует почти 60% своей общей прибыли в Гонконге при эффективной налоговой ставке 11%. И это несмотря на то, что процентная доля персонала в Гонконге (15% от общего числа) поразительно ниже, чем зафиксированная прибыль.

Представитель HSBC сказал, что банк «не использовал стратегии уклонения от уплаты налогов, в том числе те, которые предназначены для искусственного перенаправления прибыли в юрисдикции с низкими налогами».

По материалам Економічна Правда
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