США и Польша заключили новое газовое соглашение

Польская PGNiG подписала приложение к договорам с Venture Global LNG об увеличении поставок сжиженного газа из США.
Об этом сообщает Польское радио.
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Обновленный контракт предусматривает увеличение поставок СПГ с 3,5 млн тонн до 5,5 млн тонн в год, что в эквиваленте дает 7,5 млрд куб. м газа в год.
Поставки начнутся с 2023 года.
Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что благодаря этому договору Польша станет независимой от поставок газа из России.
“Это выполнение стратегии PGNiG в достижении независимости от поставок газа с восточного направления. После 2022 года, когда истекает срок действия Ямальского контракта, мы уже не будем вынуждены покупать газ с Востока”, – сказал Маевский.
Он добавил, что газовая независимость Польши от РФ также стала возможна благодаря покупке газовых активов в Норвегии, новому газопроводу Baltic Pipe, СПГ терминала в Свиноуйсце.
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