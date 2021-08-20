США и Польша заключили новое газовое соглашение

Польская PGNiG подписала приложение к договорам с Venture Global LNG об увеличении поставок сжиженного газа из США.

Об этом сообщает Польское радио.

Читайте также: PGNiG инвестирует в газодобычу в Украине $50 миллионов — это только первый транш

Обновленный контракт предусматривает увеличение поставок СПГ с 3,5 млн тонн до 5,5 млн тонн в год, что в эквиваленте дает 7,5 млрд куб. м газа в год.

Поставки начнутся с 2023 года.

Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что благодаря этому договору Польша станет независимой от поставок газа из России.

“Это выполнение стратегии PGNiG в достижении независимости от поставок газа с восточного направления. После 2022 года, когда истекает срок действия Ямальского контракта, мы уже не будем вынуждены покупать газ с Востока”, – сказал Маевский.

Он добавил, что газовая независимость Польши от РФ также стала возможна благодаря покупке газовых активов в Норвегии, новому газопроводу Baltic Pipe, СПГ терминала в Свиноуйсце.