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США и Польша заключили новое газовое соглашение

США и Польша заключили новое газовое соглашение

Польская PGNiG подписала приложение к договорам с Venture Global LNG об увеличении поставок сжиженного газа из США.

Об этом сообщает Польское радио.

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Обновленный контракт предусматривает увеличение поставок СПГ с 3,5 млн тонн до 5,5 млн тонн в год, что в эквиваленте дает 7,5 млрд куб. м газа в год.

Поставки начнутся с 2023 года.

Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что благодаря этому договору Польша станет независимой от поставок газа из России.

“Это выполнение стратегии PGNiG в достижении независимости от поставок газа с восточного направления. После 2022 года, когда истекает срок действия Ямальского контракта, мы уже не будем вынуждены покупать газ с Востока”, – сказал Маевский.

Он добавил, что газовая независимость Польши от РФ также стала возможна благодаря покупке газовых активов в Норвегии, новому газопроводу Baltic Pipe, СПГ терминала в Свиноуйсце.

По материалам Корреспондент.net
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