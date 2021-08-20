Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - Киевтеплоэнерго

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предупреждает, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы этой осенью могут вырасти на 40% из-за дорогой газа. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как предлагают изменить ситуацию.

Как сказано на сайте предприятия, в условиях подорожания газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) тарифы на тепло в Киеве уже этой осенью могут вырасти почти на 40%.

Как решить проблему. На предприятии считают, что единственный выход для сдерживания тарифов — газ украинской добычи по справедливой цене.

Что для этого необходимо. Обеспечить возможность теплопоставщикам заключать прямые договора купли-продажи газа с акционерным обществом «Укргаздобыча», то есть без коммерческих посредников.

В компании подчеркнули, что после отмены в мае текущего года действия ПСО (возложение специальных обязанностей) закупки газа для ТКЭ произошел стремительный рост стоимости газа.

ТКЭ вынуждены покупать газ по значительно более высоким ценам, чем те, которые заложены в тарифах. При этом положение теплоснабжающих предприятий осложняют нерыночные условия закупки газа по договорам от «Нафтогаз Трейдинг». Среди них — ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов ТКЭ и тому подобное.

Справка Finance.ua:

средневзвешенная цена газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле;

Кабинет Министров на заседании 1 сентября принял положение о территориальных комиссиях, которые будут проводить анализ и верификацию объема долгов предприятий на газовом рынке — они достигают 100 миллиардов грн;

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