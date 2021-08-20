Opel опубликовал технические характеристики нового Opel Astra (фото)

В штаб-квартире компании Opel в Рюссельхайме состоялась официальная презентация нового Opel Astra шестого поколения. Модель дебютирует в виде 5-дверного хэтчбека, будет иметь полностью электрическую версию и будет продаваться от 22 645 евро.

В продажу новый Opel Astra поступит в начале 2022 года. Причем, помимо упомянутого хэтчбека, он будет предлагаться и в виде универсала Astra Sports Tourer, который дебютирует этой осенью.

Цена. Самой доступной будет модификация с 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 110 л. с. и 6-ступенчатой «механикой». Стоимость такого автомобиля в Германии составит 22 645 евро. Этот же двигатель будет доступен и в более мощной 130-сильной версии. Аналогичную мощность развивает и 1,5-литровый турбодизель нового Опель Астра.



Фото: Opel

Также в Европе Opel Astra нового поколения будет предложен в варианте плагин-гибрида. Его силовая установка состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя мощностью 150 или 180 л. с., электромотора на 110 л. с. и 8-ступенчатого «автомата». Максимальная мощность такой установки составляет 180 или 225 л. с. соответственно.



Фото: Opel

А вот полностью электрический Opel Astra-e появится в начале 2023 года и расширит, таким образом, семейство электрических Опелей, которое включает: Corsa-e, Mokka-e, Combo e Life и Vivaro-e Life. Технические характеристики нового электромобиля появятся позже.



Фото: Opel

Новое поколение Opel Astra и демонстрирует новый дизайнерский стиль — фирменное «лицо» Opel Vizor и полностью цифровую переднюю панель Opel Pure Panel.