Китайцы показали беспилотное летающее такси

Китайский производитель электромобилей XPeng открыл для себя новую сферу деятельности. Компания презентовала прототип беспилотного летающего такси Voyager X2.
XPeng Voyager X2 являет собой большой квадрокоптер с кабиной из композитных материалов. Рассчитан он на двух пассажиров и багаж, а грузоподъемность составляет 200 кг. Сам беспилотник при этом весит всего 360 кг. В интерьере – сразу три сенсорных дисплея.
На каждый винт квадрокоптера приходится два электромотора, то есть суммарно их восемь. Voyager X2 способен развить 130 км/ч и подняться на высоту 1 км. Заряда батареи хватит для 35 минут полета.
Сейчас беспилотное такси XPeng проходит испытания. Его автопилот уже достаточно продвинутый, чтобы придерживаться заданных маршрута, скорости и высоты полета. Первые серийные Voyager X2 обещают уже к концу нынешнего года.
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