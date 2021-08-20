Порядок начисления пенсий чернобыльцам изменен

Кабинет Министров на заседании 1 сентября внес изменения в порядок начисления пенсий людям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
Finance.ua как портал, что всегда сообщает об изменениях в выплатах пенсий, решил также рассказать, как изменится порядок начисления пенсий членам семей «чернобыльцев».
Теперь назначение пенсии по заработной плате, полученной за работу за пределами зоны отчуждения:
Минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет:
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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