0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Порядок начисления пенсий чернобыльцам изменен

Порядок начисления пенсий чернобыльцам изменен

Кабинет Министров на заседании 1 сентября внес изменения в порядок начисления пенсий людям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Finance.ua как портал, что всегда сообщает об изменениях в выплатах пенсий, решил также рассказать, как изменится порядок начисления пенсий членам семей «чернобыльцев».

Теперь назначение пенсии по заработной плате, полученной за работу за пределами зоны отчуждения:

  • производится на общих основаниях в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • или по выбору человека в соответствии с законом «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в размерах, определенных частью третьей статьи 54.

Минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;
  • на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по инвалидности умершего.

Справка Finance.ua:

  • в июле в Украине частично вступил в силу закон, который предусматривает повышение пенсий для чернобыльцев;
  • документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • размеры такой пенсии для I группы инвалидности не может быть ниже 6000 гривен, для II группы инвалидности — 4800 гривен, для III группы инвалидности и детей с инвалидностью — 3700 гривен.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.