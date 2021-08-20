Порядок начисления пенсий чернобыльцам изменен

Кабинет Министров на заседании 1 сентября внес изменения в порядок начисления пенсий людям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Finance.ua как портал, что всегда сообщает об изменениях в выплатах пенсий, решил также рассказать, как изменится порядок начисления пенсий членам семей «чернобыльцев».

Теперь назначение пенсии по заработной плате, полученной за работу за пределами зоны отчуждения:

производится на общих основаниях в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

или по выбору человека в соответствии с законом «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в размерах, определенных частью третьей статьи 54.

Минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по инвалидности умершего.

Справка Finance.ua:

в июле в Украине частично вступил в силу закон, который предусматривает повышение пенсий для чернобыльцев;

документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

размеры такой пенсии для I группы инвалидности не может быть ниже 6000 гривен, для II группы инвалидности — 4800 гривен, для III группы инвалидности и детей с инвалидностью — 3700 гривен.

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