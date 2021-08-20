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В Украине изменили порядок расчета средней зарплаты

В Украине изменили порядок расчета средней зарплаты

Кабинет министров изменил механизм исчисления средней зарплаты заработной платы, который будет учитывать премии и другие поощрительные выплаты за месяц. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, что изменится в начислении заработной платы.

Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 1 сентября.

Как это происходит сейчас. Механизм расчета премий и других поощрительных выплат составляет 2 месяца или более длительный период. В то же время правительство получает многочисленные обращения от представителей среднего и крупного бизнеса о сложности расчета средней зарплаты по такому принципу.

Что изменится:

  • суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без вычета сумм отчисления на налоги;
  • премии (в том числе за месяц) и другие поощрительные выплаты по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.

Также предлагается механизм пересчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 года в соответствии с предыдущей редакцией документа, была начислена средняя зарплата без учета премий и других выплат.

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, в июле средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляла 14 345 грн;
  • как свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble, 42,4% опрошенных украинцев довольно давно не получали повышение заработной платы, при этом 74,1% опрошенных специалистов отметили, что не довольны уровнем своей заработной платы;
  • согласно данным других исследований, в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Только 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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