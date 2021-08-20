В Украине изменили порядок расчета средней зарплаты

Кабинет министров изменил механизм исчисления средней зарплаты заработной платы, который будет учитывать премии и другие поощрительные выплаты за месяц. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, что изменится в начислении заработной платы.
Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 1 сентября.
Как это происходит сейчас. Механизм расчета премий и других поощрительных выплат составляет 2 месяца или более длительный период. В то же время правительство получает многочисленные обращения от представителей среднего и крупного бизнеса о сложности расчета средней зарплаты по такому принципу.
Что изменится:
Также предлагается механизм пересчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 года в соответствии с предыдущей редакцией документа, была начислена средняя зарплата без учета премий и других выплат.
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