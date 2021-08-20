Сантехники, электрики, штукатурщики: во сколько они обходились украинцам этим летом

Украинцы не спешат тратить деньги — между покупкой новой техники и ремонтом старой как правило выбирают второй вариант.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о том, какие услуги пользовались у украинцев популярностью этим летом. А главное, во сколько они обходились.

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Так, согласно данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в ТОП специальностей этого лета вошли: сантехники, электрики, штукатурщики.

Активнее всего в сети заказывали сантехников. Этим летом на их услуги украинцы создали 14 тыс. заказов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний чек в категории подрос на 11% – 695 грн за заказ.

Востребованы были мастера по штукатурным работам. Спрос на них увеличился на 42%.

Средний чек в категории подрос 18% — 6 тыс. грн.

Спрос на укладку плитки вырос на 35%. В основном мастеров нанимали, чтобы сделать выкладку в ванной или на кухне.

Средний чек подрос на 24% и по прежнему остается одним из самых высоких среди рабочих профессий — 6800 грн за заказ.

У электриков этим летом также больше работы — cпрос на них увеличился на 28%.

В среднем один заказ обходится в 970 грн, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Популярные категории. По прежнему актуальны специалисты из категории “Домашний мастер”. Так, например, “Мужей на час” заказывали на 30% чаще, чем в прошлом году.

Средний чек подрос на 8% — 460 грн за заказ.

Монтаж кондиционера, подключения стиральной машины или электрической печки делегируют профессионалам по установке бытовой техники. Спрос на их услуги вырос на 40%.

Средний чек на 27% — 2 тыс. грн за один заказ.

Спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос на 19%, а средний чек на 7% — 600 грн за заказ.

Справка Finance.ua:

после выпуска из университетов 44% выпускников вузов работают не по специальности, 29% работают по профессии, лишь частично связанной с полученной специальностью, и только 36% работают по специальности;