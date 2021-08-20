0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 238 0

Сантехники, электрики, штукатурщики: во сколько они обходились украинцам этим летом

Сантехники, электрики, штукатурщики: во сколько они обходились украинцам этим летом

Украинцы не спешат тратить деньги — между покупкой новой техники и ремонтом старой как правило выбирают второй вариант.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о том, какие услуги пользовались у украинцев популярностью этим летом. А главное, во сколько они обходились.

Читайте также: Украинцам озвучили специальности, которые исчезнут через 10 лет

Так, согласно данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в ТОП специальностей этого лета вошли: сантехники, электрики, штукатурщики.

Активнее всего в сети заказывали сантехников. Этим летом на их услуги украинцы создали 14 тыс. заказов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний чек в категории подрос на 11% – 695 грн за заказ.

Востребованы были мастера по штукатурным работам. Спрос на них увеличился на 42%.

Средний чек в категории подрос 18% — 6 тыс. грн.

Спрос на укладку плитки вырос на 35%. В основном мастеров нанимали, чтобы сделать выкладку в ванной или на кухне.

Средний чек подрос на 24% и по прежнему остается одним из самых высоких среди рабочих профессий — 6800 грн за заказ.

У электриков этим летом также больше работы — cпрос на них увеличился на 28%.

В среднем один заказ обходится в 970 грн, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Популярные категории. По прежнему актуальны специалисты из категории “Домашний мастер”. Так, например, “Мужей на час” заказывали на 30% чаще, чем в прошлом году.

Средний чек подрос на 8% — 460 грн за заказ.

Монтаж кондиционера, подключения стиральной машины или электрической печки делегируют профессионалам по установке бытовой техники. Спрос на их услуги вырос на 40%.

Средний чек на 27% — 2 тыс. грн за один заказ.

Спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос на 19%, а средний чек на 7% — 600 грн за заказ.

Справка Finance.ua:

  • после выпуска из университетов 44% выпускников вузов работают не по специальности, 29% работают по профессии, лишь частично связанной с полученной специальностью, и только 36% работают по специальности;
  • средняя заработная плата в июле по сравнению с июнем выросла на 2267 грн и составила чуть больше 16 тыс. грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.