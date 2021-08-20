Сантехники, электрики, штукатурщики: во сколько они обходились украинцам этим летом

Украинцы не спешат тратить деньги — между покупкой новой техники и ремонтом старой как правило выбирают второй вариант.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о том, какие услуги пользовались у украинцев популярностью этим летом. А главное, во сколько они обходились.
Читайте также: Украинцам озвучили специальности, которые исчезнут через 10 лет
Так, согласно данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в ТОП специальностей этого лета вошли: сантехники, электрики, штукатурщики.
Активнее всего в сети заказывали сантехников. Этим летом на их услуги украинцы создали 14 тыс. заказов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средний чек в категории подрос на 11% – 695 грн за заказ.
Востребованы были мастера по штукатурным работам. Спрос на них увеличился на 42%.
Средний чек в категории подрос 18% — 6 тыс. грн.
Спрос на укладку плитки вырос на 35%. В основном мастеров нанимали, чтобы сделать выкладку в ванной или на кухне.
Средний чек подрос на 24% и по прежнему остается одним из самых высоких среди рабочих профессий — 6800 грн за заказ.
У электриков этим летом также больше работы — cпрос на них увеличился на 28%.
В среднем один заказ обходится в 970 грн, что на 18% больше, чем в прошлом году.
Популярные категории. По прежнему актуальны специалисты из категории “Домашний мастер”. Так, например, “Мужей на час” заказывали на 30% чаще, чем в прошлом году.
Средний чек подрос на 8% — 460 грн за заказ.
Монтаж кондиционера, подключения стиральной машины или электрической печки делегируют профессионалам по установке бытовой техники. Спрос на их услуги вырос на 40%.
Средний чек на 27% — 2 тыс. грн за один заказ.
Спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос на 19%, а средний чек на 7% — 600 грн за заказ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 39154 18
Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 годаВчера, 03:40 - 795 12
Недвижимость предпринимателя стоимостью 200 млн грн арестовали из-за уклонения от уплаты налогов4 ч. назад - 1022 8
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 3331 7
Сколько стоит жить в Варшаве7 ч. назад - 1367 6
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 6339
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 3414 2
Банкиры спрогнозировали курс доллара до конца года6 ч. назад - 3216
Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%10 ч. назад - 2064 1
Что изменится в Украине с приходом осени9 ч. назад - 1387
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1276
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 767
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2226 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3600 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1446 5