Эксперт рассказал, сколько выпускников вузов работают не по специальности

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После выпуска из университетов 44% выпускников вузов работают не по специальности, 29% работают по профессии, лишь частично связанной с полученной специальностью, и только 36% работают по специальности.
Об этом рассказала руководитель аналитического центра кадрового портала hh.ua | grc Юлия Дрожжина.
“Проблема профориентации влияет на состояние рынка труда и на те проблемы, которые мы видим сейчас. В ходе анкетирования работодателей мы видим, что главной проблемой в настоящее время на рынке является дисбаланс спроса и предложения. Каждый год, когда публикуются результаты вступительных кампаний, мы видим, что молодые люди поступают на филологию, экономику, юриспруденцию, притом что работодатели публикуют совершенно другие вакансии. Работодатели нуждаются в специалистах по продажам, айтишниках, маркетологах, административном персонале. Одна из самых больших проблем современного рынка труда – тотальная нехватка специалистов по производству и рабочего персонала. Молодежь не хочет идти на такие специальности, хотя сейчас работодатели готовы платить таким специалистам совершенно конкурентные зарплаты по сравнению с европейским рынком”, – сказала Дрожжина.
Так, по ее словам, в 2018 году в специалистах по продажам нуждались 18% работодателей, специалистах по телекоммуникациям и IT – 14%, 9% – по маркетингу, по 6% работодателей искали административный персонал и специалистов по производству, по 5% нуждались в специалистах по транспорту, бухгалтерскому учету, в рабочем персонале.
Однако, по словам Дрожжиной, выпускники школ обычно выбирают при поступлении в вузы такие специальности, как филология (8%), право (8%), менеджмент (по 5%).
Она отметила, что очень много соискателей хотят найти себя в профессии, не соответствующей полученной в вузе специальности, именно потому, что их специальность по диплому оказалась невостребованной на рынке труда.
“По сравнению с 2012 годом, в 2019 на 120% возросло количество таких соискателей”, – сказала Дрожжина.
Кроме того, по ее словам, растет количество желающих выехать на работу за границу.
“Это одна из проблем отсутствия профориентации: человек получил образование, которая не востребована у нас, не соответствует его способностям, он не может себя реализовать и смотрит за границу”, – отметила эксперт.
Как отметил на заседании круглого стола психолог Киевского молодежного центра Николай Нестеренко, профориентационное тестирование еще в школе даст ребенку возможность структурировать знания о себе и определить сильные стороны, на которые необходимо опираться при выборе профессионального направления.
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