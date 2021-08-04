Самые высокооплачиваемые специальности в Украине

Средняя заработная плата в июле по сравнению с июнем выросла на 2267 грн и составила чуть больше 16 тыс грн.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков grc.ua.
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Какую зарплату предлагают:
Должности с самыми высокими зарплатами:
Инфографика: grc.ua
У кого наибольший рост зарплаты:
Сильнее всего в июле просели зарплатные ожидания у кандидатов из сферы бухгалтерии и управления финансами предприятия (-27%), специалистов из индустрии спорта и красоты (-26%) и категории «Искусство и медиа» (-24%).
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