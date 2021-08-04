Самые высокооплачиваемые специальности в Украине

Средняя заработная плата в июле по сравнению с июнем выросла на 2267 грн и составила чуть больше 16 тыс грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков grc.ua.

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Какую зарплату предлагают:

57% работодателей предлагали оклад от 9,5 тыс. грн;

24% компаний были готовы платить новым сотрудникам от 19,1 тыс. грн;

на компенсацию от 28 тыс. грн могли рассчитывать 19% претендентов;

оклад от 47,8 тыс. грн был доступен для 4% всех актуальных вакансий июля.

Должности с самыми высокими зарплатами:

самая высокая компенсация июля – у топ-менеджеров (54 тыс. грн, рост заработной платы категории в июле по сравнению с июнем + 16%);

на втором месте по уровню заработных плат – специалисты из сферы ІТ/телеком. Средняя заработная плата в отрасли – около 53,8 тыс. грн. Интересно, что в июне средняя компенсация в IT была выше на 1% и составила около 54,1 тыс. грн;

на третьем месте среди самых высокооплачиваемых специалистов – эксперты из сферы строительства и недвижимости. Средний оклад кандидатов категории в июле составлял 26,2 тыс. грн.



Инфографика: grc.ua

У кого наибольший рост зарплаты:

счастливчиками месяца стали специалисты по транспортной и логистической сфере – по сравнению с июнем 2021 года их компенсация увеличилась на 66%;

почти на треть (+28%) выросла компенсация, которую предлагают кандидатам из сферы юриспруденции;

выросли заработные платы и у специалистов из сферы управления персоналом. По сравнению с июнем рост зарплат категории составляет +19%;

на 16% выросли оклады у работников категории «Производство, сельское хозяйство» (+2866 грн). В общей сложности, из 28 профсфер заработные платы увеличились у представителей 16 категорий.

Сильнее всего в июле просели зарплатные ожидания у кандидатов из сферы бухгалтерии и управления финансами предприятия (-27%), специалистов из индустрии спорта и красоты (-26%) и категории «Искусство и медиа» (-24%).

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