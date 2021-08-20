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Пенсионный фонд в августе выделил рекордную сумму на пенсии

Пенсионный фонд в августе выделил рекордную сумму на пенсии

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за август 2021 года, суммы выплат оказались рекордными с начала 2021 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о финансировании пенсий в Украине.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в августе ПФУ направил на выплату пенсионерам 44,3 млрд грн.

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Финансирование в течение 2021 года:

  • в июле ПФУ выплатил 42,4 млрд грн;
  • в июне и мае – по 42,6 млрд грн;
  • в апреле – 43 млрд грн;
  • в марте – 42,8 млрд грн;
  • в феврале и январе – по 40,2 млрд грн.

В целом за первые восемь месяцев 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 343,5 млрд грн. В январе-июле 2020 года было 310,3 млрд грн (на 11,3% меньше, чем в 2021).


Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

  • в сентябре пенсионерам не предусмотрена индексация выплат или дополнительные надбавки;
  • обязательный перевод пенсий на карту перенесли с 1 сентября 2021 года на 2023 год;
  • с 1 октября 2022 года для некоторых категорий украинских пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата, ее размер составит от 2500 до 3000 грн. Однако такое повышение будет внеплановым, поскольку не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом;
  • кроме обычной пенсии по возрасту, некоторые украинцы могут претендовать на пенсию по выслуге лет. Обычно для ее получения нужен специальный стаж, который может быть гражданским или военным. Для одних категорий лиц пенсия по выслуге лет назначается по достижении определенного возраста, а для других – не зависит от возраста.
По материалам Finance.UA
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