Пенсионный фонд в августе выделил рекордную сумму на пенсии

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за август 2021 года, суммы выплат оказались рекордными с начала 2021 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о финансировании пенсий в Украине.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в августе ПФУ направил на выплату пенсионерам 44,3 млрд грн.

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Финансирование в течение 2021 года:

в июле ПФУ выплатил 42,4 млрд грн;

выплатил 42,4 млрд грн; в июне и мае – по 42,6 млрд грн;

в апреле – 43 млрд грн;

в марте – 42,8 млрд грн;

в феврале и январе – по 40,2 млрд грн.

В целом за первые восемь месяцев 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 343,5 млрд грн. В январе-июле 2020 года было 310,3 млрд грн (на 11,3% меньше, чем в 2021).



Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

в сентябре пенсионерам не предусмотрена индексация выплат или дополнительные надбавки;

обязательный перевод пенсий на карту перенесли с 1 сентября 2021 года на 2023 год;

с 1 октября 2022 года для некоторых категорий украинских пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата, ее размер составит от 2500 до 3000 грн. Однако такое повышение будет внеплановым, поскольку не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом;