Пенсионный фонд в августе выделил рекордную сумму на пенсии

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за август 2021 года, суммы выплат оказались рекордными с начала 2021 года. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о финансировании пенсий в Украине.
Как отмечает пресс-служба ведомства, в августе ПФУ направил на выплату пенсионерам 44,3 млрд грн.
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Финансирование в течение 2021 года:
В целом за первые восемь месяцев 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 343,5 млрд грн. В январе-июле 2020 года было 310,3 млрд грн (на 11,3% меньше, чем в 2021).
Инфографика: Пенсионный фонд
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