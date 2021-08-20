Сколько стоит жить в Варшаве

С каждым годом в Польшу едет все больше украинцев. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, во сколько же обходится жизнь в польской столице.
Стоимость жизни в Варшаве выше, чем в украинской столице. Разница – 20-25%.
Жилье. В городе легко снять квартиру или комнату без посредников, заключение официального договора аренды – общепринятая практика, а не исключение. Арендатор может зарегистрироваться по месту жительства.
Что касается стоимости жилья, то 2-комнатная квартира площадью 42 кв. м на правом берегу Вислы в районе с хорошей транспортной развязкой обойдется в $600-650.
Коммунальные услуги. В разных городах Польши по-разному рассчитывается стоимость коммунальных услуг. Например, в Варшаве в большинстве домохозяйств оплачивается фиксированная сумма, которая покрывает почти все услуги.
Стоимость коммунальных услуг в среднем составляет около $100 за 2-комнатную квартиру.
Квартиры или дома с газовым отоплением зимой могут потянуть $200 в месяц. В Польше можно выбирать поставщиков электричества и при желании менять их. Примерно так, как и операторов мобильной связи.
Проезд. Понятие маршрутки в столице отсутствует. Городская и пригородная сеть маршрутов покрыта исключительно рейсовыми полноформатными автобусами и трамваями. Билеты тарифицируются по времени. Если покупать их поштучно, то это довольно дорого – почти $0,9 за 20-минутный проезд или около $1,1 за проезд с пересадками в течение 75 минут. Но месячный проездной на все виды обойдется примерно в $30.
Такси. Возят только по счетчику. В большинстве случаев можно расплатиться картой. Цены вполне умеренные – $5-10 по городу, $10-15 в аэропорт им. Шопена, который по аналогии с Жулянами находится в черте города.
Еда. Наибольшей популярностью в Польше пользуются крупные сетевые маркеты: Carrefour, Lidl, Auchan, Tesco, Kaufland. За $150 в месяц можно вполне комфортно питаться неплохими продуктами из супермаркетов. Чтобы полноценно пообедать в кафе без алкоголя, придется раскошелиться на $10-15 за человека. Цены на бизнес-ланчи стартуют от $4-5.
Связь. В Польше есть два крупных международных оператора мобильной связи – Orange и T-Mobile и два местных – Play и Plus. Каждую SIM-карту в обязательном порядке нужно регистрировать и привязывать к паспорту, даже если это припейд. Припейд обойдется в $5-10 в месяц, контракт обычно стартует с $10-15. Последний попавшийся, поскольку включает больший объем бесплатного трафика в роуминге ЕС, больше интернета внутри страны, а также нередко он идет прицепом с покупкой нового телефона. Номинальная стоимость проводного интернета составляет около $15 в месяц при заключении двухлетнего контракта.
Медицина. Каждый человек, который официально работает на территории Польши, обязан делать взносы в фонды социального страхования, в которых аккумулируются средства для пенсионных, медицинских и других выплат. В зависимости от вида трудового договора – это 14-24% от месячного дохода.
Это правило также касается и самозанятых предпринимателей, но они платят фиксированную сумму: около $300 долл. в месяц.
Каждый, кто делает такие отчисления, получает право бесплатно пользоваться государственной медициной.
Иностранец без страховки или местный житель с мелкой проблемой может обратиться в одну из частных клиник, заплатив примерно 50 евро за визит.
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