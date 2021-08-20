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Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией Globinc

Получить дополнительный заработок, не прилагая особо усилий, ведь в этом заключается понятие «пассивный доход»? Правда, но только на половину!

Что такое пассивный доход

Пассивный доход — это то, что не зависит от ежедневной деятельности и приносит прибыль при минимальных усилиях. Как бы того не хотелось, невозможно зарабатывать деньги, вообще ничего не делая.
Это всегда работает в две стороны: вы вкладываете ваши знания, силу и внимание — а в ответ получаете финансовое вознаграждение.

Какие бывают источники пассивного дохода

Наиболее распространенные варианты:

  • банковский депозит;
  • владение ценными бумагами;
  • заработок с аренды недвижимости;
  • роялти за право интеллектуальной собственности;
  • доля в бизнесе.

Каждый из видов пассивного дохода имеет свои преимущества и недостатки. Ведь не у каждого издана собственная книга, чтобы получать роялти, или имеется лишняя квартира, которую можно сдавать. А депозит в банке — долгая и не особо выгодная история. И тогда возникает вопрос: куда вложить свои деньги для получения стабильного и прибыльного пассивного дохода?

В поисках дополнительного или даже основного дохода, люди чаще выбирают сферу трейдинга, зарабатывая на торговле акциями, валютой, криптовалютой и другими активами. Причем ввиду все большей популярности криптовалют, именно на этом рынке и происходит наибольший рост доходности. Легализация криптовалют во всем мире повышает ликвидность этого рынка и позволяет торговать большими объемами — соответственно получая большую выгоду.

Но как начать торговать, если нет определенных навыков и совсем отсутствует понимание с чего начать? В таких случаях на выручку приходит искусственный интеллект.

Робот, который торгует на бирже

Торгуя на биржах, трейдеры должны иметь не только базовые знания процесса, но также уметь анализировать большой объем данных и прорабатывать торговые стратегии.

Однако машинное вычисление гораздо продуктивнее и быстрее, чем человеческий мозг, поэтому современные трейдеры начали использовать роботов.

IT компания Globinc пошла еще дальше — и создала бота для торговли на бирже криптовалют, который доступен для каждого зарегистрированного пользователя на их сайте. И главное преимущество этого бота — автономная работа, трейдинг без вашего участия.

Как это работает:

1. Регистрируетесь на сайте
2. Покупаете криптовалюту
3. Перебрасываете криптовалюту на торговый счет
4. Робот начинает проводить сделки
5. Вы зарабатываете на разнице стоимости криптовалют

Бот для торговли криптовалютой действует по алгоритму, который включает анализ текущей ситуации на рынке, изучение действий трейдеров и мониторинг за соцсетями “важных лиц” в этой нише. Погрешность вычислений сведена к минимуму, а прозрачная система и открытость торговых сделок AI — лучшая гарантия получения стабильного пассивного дохода, который сделает вашу жизнь чуточку спокойнее и счастливее!

По материалам Globinc
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