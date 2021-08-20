Еще одна страна признала украинские цифровые COVID-сертификаты

С 31 августа украинские цифровые сертификаты о вакцинации совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.

Об этом сообщило посольство Украины в Латвийской Республике.

«С 31 августа 2021 г., согласно решению Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 г., COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении „Дія“, и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике», — говорится в заметке.

Напомним, 19 августа Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании COVID-сертификатов для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что сертификаты, выданные в этих странах, с 20 августа принимаются в ЕС на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС.

26 августа Мальта признала цифровые сертификаты Украины о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Справка Finance.ua:

Как получить COVID-сертификат в «Дії»: