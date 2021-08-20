Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%

«Укрзализныця» напоминает, что студенты могут путешествовать в поездах со скидкой 50%.
Об этом пресс-служба УЗ сообщила в Telegram-канале.
Приобрести билеты на поезда в течение всего учебного года со скидкой 50% могут:
Путешествовать со скидкой студенты могут в:
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