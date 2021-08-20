Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%

«Укрзализныця» напоминает, что студенты могут путешествовать в поездах со скидкой 50%.

Об этом пресс-служба УЗ сообщила в Telegram-канале.

Приобрести билеты на поезда в течение всего учебного года со скидкой 50% могут:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального и высшего образования.

Путешествовать со скидкой студенты могут в:

плацкартных вагонах;

вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;

всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;

пригородном сообщении.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации Украины и Укрзализныця разрабатывают совместный проект покрытия железнодорожных путей мобильной связью четвертого поколения (4G). Для проекта уже в следующем году планируется привлечь бюджетное финансирование;