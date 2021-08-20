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Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%

Кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%

«Укрзализныця» напоминает, что студенты могут путешествовать в поездах со скидкой 50%.

Об этом пресс-служба УЗ сообщила в Telegram-канале.

Приобрести билеты на поезда в течение всего учебного года со скидкой 50% могут:

  • учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
  • студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального и высшего образования.

Путешествовать со скидкой студенты могут в:

  • плацкартных вагонах;
  • вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;
  • всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;
  • пригородном сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации Украины и Укрзализныця разрабатывают совместный проект покрытия железнодорожных путей мобильной связью четвертого поколения (4G). Для проекта уже в следующем году планируется привлечь бюджетное финансирование;
  • ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» АО «Украинская железная дорога» объявило о намерении заключить договор со «DB Engineering & Consulting GmbH» о консультационных услугах для перевозчика. Стоимость сделки составляет 1,08 млн евро.
По материалам Finance.UA
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