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Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 года

Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 года

Депутаты предлагают исправить положения «пенсионной реформы» 2017 года.

Конституционный Суд в решениях от 4 июня 2019 года № 2-р/2019 и от 23 января 2020 года № 1-р/2020 изложили оценку положений «пенсионной реформы». Именно эта оценка нашла отражение в законопроекте № 5863 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене негативных положений «пенсионной реформы», пишет kadrovik.ua.

Цель законопроекта — установление справедливых условий выхода на пенсию. Соответственно, положение о том, что минимальный размер пенсии по возрасту выплачивается только после достижения 65 лет, планируют отменить.

Что предлагают:

  • установить величину оценки одного года страхового стажа на уровне 1,35%, а также применять этот коэффициент при осовременивании пенсий;
  • установить право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 60 лет, женщинами — 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет;

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  • предусмотреть возможность назначения государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию: для мужчин по достижении возраста 63 лет, а для женщин — 58 лет;
  • предусмотреть запрет на изменение условий назначения пенсии в части повышения пенсионного возраста и увеличения страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту;
  • отменить положение о том, что минимальный размер пенсии по возрасту выплачивается только после достижения лицом возраста 65 лет;
  • отменить запрет на учет в страховом стаже периода, за который проведена единовременная уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • во исполнение решений Конституционного Суда Украины возобновить условия выхода на пенсии по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет, которые были установлены до 2015 года.

Справка Finance.ua:

  • с 1 октября 2022 года для некоторых категорий украинских пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата, ее размер составит от 2500 до 3000 грн. Однако такое повышение будет внеплановым, поскольку не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом;
  • кроме обычной пенсии по возрасту, некоторые украинцы могут претендовать на пенсию по выслуге лет.

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По материалам Finance.UA
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