Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 года

Депутаты предлагают исправить положения «пенсионной реформы» 2017 года.
Конституционный Суд в решениях от 4 июня 2019 года № 2-р/2019 и от 23 января 2020 года № 1-р/2020 изложили оценку положений «пенсионной реформы». Именно эта оценка нашла отражение в законопроекте № 5863 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене негативных положений «пенсионной реформы», пишет kadrovik.ua.
Цель законопроекта — установление справедливых условий выхода на пенсию. Соответственно, положение о том, что минимальный размер пенсии по возрасту выплачивается только после достижения 65 лет, планируют отменить.
Что предлагают:
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