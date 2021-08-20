Государству вернули несколько земельных участков оборонного назначения — министр

Минагрополитики вернуло земли оборонного назначения в нескольких регионах Украины, на которые незаконно были оформлены имущественные права.

Об этом сообщил в Facebook министр агрополитики Роман Лещенко.

Он напомнил, что Минагрополитики, Госгеокадастр и Минобороны используют механизм обжалования в Антирейдерской комиссии Минюста, чтобы вернуть земли оборонного назначения, на которые незаконно были оформлены имущественные права.

«Есть несколько побед. Уже возвращены такие участки на Львовщине, в Умани и в Одесской области.

На днях Минюст отменил решение о государственной регистрации по трем участкам на территории земель обороны в с. Вита-Почтовая Киевской области и с. Куяльник Одесской области. В вопросе нарушения прав Минобороны вокруг этих земель поставлена твердая точка», — написал Лещенко.

По его словам, сейчас в министерстве готовят еще 10 жалоб к рассмотрению Антирейдерской комиссией относительно других участков.