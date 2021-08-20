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Минфин вдвое отстает от плана внутренних привлечений в госбюджет, а по внешним отстает втрое

Минфин вдвое отстает от плана внутренних привлечений в госбюджет, а по внешним отстает втрое

За январь-август Министерство финансов привлекло в Государственный бюджет 249,2 млрд гривен в целом в национальной валюте и в иностранной валюте в эквиваленте. Привлечение министерства на внутреннем рынке вдвое отстает от запланированных в госбюджете на 2021 год.

Об этом пишет Украинский капитал.

«Так, за 8 месяцев начала года в Государственный бюджет было привлечено 185,3 млрд гривен – в национальной валюте и 63,9 млрд гривен – в иностранной валюте (в гривневом эквиваленте), что составляет лишь около половины от планового объема заимствований на внутреннем рынке», — пишет глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Также Минфин отстает от запланированных в госбюджете внешних заимствований. По словам главы Совета НБУ, министерство должно пересмотреть политику и по внешним привлечениям, ведь сейчас они составляют лишь треть от запланированных за год.

«С учетом невыполнения и плана по внешним заимствованиям (с начала года плановый объем по внешним заимствованиям выполнен лишь на 1/3), это требует пересмотра Министерством финансов подходов к реализации долговой политики как на внутреннем, так и на внешнем рынках», — пишет Богдан Данилишин.

Он считает, что получение Украиной 2,7 млрд долларов от распределения специальных прав заимствований Международным валютным фондом позволит нам пройти период пиковых выплат по внешнему долгу в сентябре. Однако Украина должна расширять перспективные источники финансирования экономики.

По материалам Finance.UA
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