Налоговики предупредили о новой распространенной схеме у мошенников

В последнее время случаи мошеннических действий со стороны «псевдоналоговиков» получают распространение.

Об этом говорят в Главном управлении ГНС в Сумской области.

Так, за последнюю неделю налоговики получили несколько сообщений о вымогательстве средств от субъектов хозяйствования.

Схема. Обычно телефонные «дельцы» в ходе разговора с предпринимателями или же с руководителями предприятий предлагают за материальное вознаграждение «решить вопрос» по поводу предупреждения налоговых проверок, которые якобы планируют проводить работники Главного управления ГНС в Сумской области. В последнее время псевдоналоговики звонят с таких номеров: 0993098705, 0951724281 и 0951724581.

В ГНС акцентируют, что аферисты не останавливаются и испытывают на налогоплательщиках новые схемы мошенничества. Одна из самых популярных схем у мошенников – получить небольшую комиссию за обещание больших денег, при случае вообще оставить жертву с пустыми карманами.

Схема не теряет своей популярности, меняется только повод, по которому жертве обещают «выигрыш», «компенсацию», «приз» или какую-то выплату. Плательщик получает письмо от сервиса Google Docs со ссылкой на размещенный там документ. Письмо проходит спам-фильтр, который блокирует подозрительные рассылки, потому что письма от Google считаются безопасными.

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И в теме письма, и в самом сообщении достаточно сухо сообщают, что получателю полагается выплата компенсации средств. За дополнительной информацией ему предлагают перейти по указанной ссылке в хранилище Google.

Налоговики отметили, что государственная организация не хранит документ в облачном аккаунте частного, к тому же зарубежного, сервиса. Всю официальную и надежную информацию относительно налогового законодательства и возможных возвратов налогов вы можете видеть на наших официальных ресурсах, получить через Госуслуги или бумажным письмом. Мошенники рассчитывают, что обещания выплат снизят вашу бдительность, и вы не задумаетесь о несоответствии, подчеркивает чиновник.

В случае получения информации о таких предложениях налоговики советуют немедленно уведомлять соответствующее подразделение Национальной полиции по номеру телефона 102.