Telegram преодолел отметку в 1 миллиард загрузок

Мессенджер Telegram присоединился к элитному клубу приложений, которые были загружены более 1 миллиарда раз во всем мире.

Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что приложение, запущенное в конце 2013 года, превысило отметку в 1 млрд загрузок в пятницу, 27 августа.

При этом, как и в случае с его главным конкурентом — WhatsApp — Индия является крупнейшим рынком для Telegram (22% загрузок), пишет издание со ссылкой на данные Sensor Tower.

«За Индией следуют Россия и Индонезия, которые составляют соответственно 10% и 8% всех загрузок.

Загрузка приложения ускорилась в 2021 году, достигнув около 214,7 млн установок в первой половине 2021 года, что на 61% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Telegram стал 15 приложением, которые преодолели отметку в миллиард загрузок. Также в списке WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify, Netflix и другие.