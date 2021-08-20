Telegram преодолел отметку в 1 миллиард загрузок

Мессенджер Telegram присоединился к элитному клубу приложений, которые были загружены более 1 миллиарда раз во всем мире.
Об этом пишет TechCrunch.
Отмечается, что приложение, запущенное в конце 2013 года, превысило отметку в 1 млрд загрузок в пятницу, 27 августа.
При этом, как и в случае с его главным конкурентом — WhatsApp — Индия является крупнейшим рынком для Telegram (22% загрузок), пишет издание со ссылкой на данные Sensor Tower.
«За Индией следуют Россия и Индонезия, которые составляют соответственно 10% и 8% всех загрузок.
Загрузка приложения ускорилась в 2021 году, достигнув около 214,7 млн установок в первой половине 2021 года, что на 61% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Telegram стал 15 приложением, которые преодолели отметку в миллиард загрузок. Также в списке WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify, Netflix и другие.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готовит первую миссию на Луну в 2022 годуПозавчера, 20:00 - 1484 14
Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 годаВчера, 03:40 - 416 8
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 13587 5
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 1222 3
Депутаты хотят обязать таксистов применять кассовые аппаратыВчера, 16:16 - 468 3
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 13587 5
Самая низкая и самая высокая стоимость гектара земли в УкраинеВчера, 09:00 - 1755
Как проверить состояние обработки электронных трудовых книжекВчера, 08:45 - 1707
Гетманцев рассказал, когда в Украине могут снизить налог на зарплатуВчера, 11:01 - 1640 2
Налоговики предупредили о новой распространенной схеме у мошенниковВчера, 14:43 - 1557
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1204
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 735
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2146 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3514 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1413 5