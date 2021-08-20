Миллиард на ноутбуки и почти 100 млрд на зарплаты: Минфин рассказал о финансировании образования

В этом году для обеспечения надлежащего образовательного процесса и начала учебного года в учреждениях общего среднего образования в государственном бюджете предусмотрено более 100 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Так, в Государственном бюджете на 2021 предусмотрено:
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За эти ресурсы будет обновлено более полутысячи школ. В местных бюджетах на условиях софинансирования вышеупомянутых программ предусмотрено еще более 260 млн гривен. Остатки средств указанных субвенций могут использоваться органами местного самоуправления на улучшение материально-технической базы учебных заведений.
Эти средства будут направлены на предоставление образования для более 30 тыс. детей.
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