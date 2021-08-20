Миллиард на ноутбуки и почти 100 млрд на зарплаты: Минфин рассказал о финансировании образования

В этом году для обеспечения надлежащего образовательного процесса и начала учебного года в учреждениях общего среднего образования в государственном бюджете предусмотрено более 100 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Так, в Государственном бюджете на 2021 предусмотрено:

99,6 млрд гривен на выплату заработной платы учителям. Это примерно 480 тыс. ставок учителей;

1 млрд гривен на закупку ноутбуков для проведения учителями дистанционных занятий. За эти деньги купят 60 тыс. ноутбуков;

1 млрд гривен на закупку современной мебели и средств обучения для Новой украинской школы. Эти ресурсы основатели учебных заведений могут направить на приобретение оборудования для 85,7 тыс. классов начальной школы и 258 классов учреждений общего среднего образования;

0,4 млрд гривен на повышение квалификации около 23 тыс. учителей;

1 млрд гривен на формирование нового образовательного пространства, безопасной и инклюзивной (безбарьерной) образовательной среды в учреждениях общего среднего образования, реконструкцию и капитальный ремонт зданий в рамках программы “Способна ли школа для лучших результатов”;

0,5 млрд гривен для предоставления качественного образования детям с особыми образовательными потребностями.

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За эти ресурсы будет обновлено более полутысячи школ. В местных бюджетах на условиях софинансирования вышеупомянутых программ предусмотрено еще более 260 млн гривен. Остатки средств указанных субвенций могут использоваться органами местного самоуправления на улучшение материально-технической базы учебных заведений.

Эти средства будут направлены на предоставление образования для более 30 тыс. детей.