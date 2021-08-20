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Как добавить свидетельство о рождении в приложение «Дія»

Как добавить свидетельство о рождении в приложение «Дія»

В ситуациях, предусматривающих использование свидетельства о рождении ребенка и для идентификации его личности, вам вовсе не обязательно предъявлять именно оригинал этого документа. Вполне достаточно добавить свидетельство в приложение «Дія» и предъявить цифровую версию этого документа.

Об этом сообщает Минюст.

Цифровое свидетельство можно использовать в путешествиях по Украине, а также при получении банковских, медицинских и образовательных услуг.

Как получить цифровое свидетельство о рождении ребенка?

  • Установите или обновите мобильное приложение Дія.
  • Выберите «Добавить свидетельство о рождении ребенка и введите серию и номер документа.
  • Свидетельство о рождении должно появиться в приложении.

Цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Если у вас не принимают свидетельство в приложении, обратитесь в службу поддержки «Дія.»

В некоторых случаях свидетельство о рождении может не подгрузиться:

  • вы вносите свидетельство о рождении не своего ребенка;
  • добавляете данные из своего свидетельства о рождении;
  • вы усыновили ребенка или являетесь его опекуном;
  • родители лишены родительских прав;
  • ошиблись, когда вводили серию и его номер в приложение. Проверьте, пожалуйста, внимательно и попробуйте еще раз ввести на украинском.
  • возможно, была большая нагрузка на реестр, когда вводили серию и его номер в приложение. Рекомендуем попробовать еще раз позже;
  • ваши ФИО, налоговый номер и/или дата рождения не совпадают в банке, в «Дії» и в реестре. Проверьте их в банке, через который авторизуетесь, или, если есть возможность, попробуйте авторизоваться через другой банк.

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По материалам Finance.UA
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