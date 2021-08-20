Как добавить свидетельство о рождении в приложение «Дія»

В ситуациях, предусматривающих использование свидетельства о рождении ребенка и для идентификации его личности, вам вовсе не обязательно предъявлять именно оригинал этого документа. Вполне достаточно добавить свидетельство в приложение «Дія» и предъявить цифровую версию этого документа.
Об этом сообщает Минюст.
Цифровое свидетельство можно использовать в путешествиях по Украине, а также при получении банковских, медицинских и образовательных услуг.
Как получить цифровое свидетельство о рождении ребенка?
Цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Если у вас не принимают свидетельство в приложении, обратитесь в службу поддержки «Дія.»
В некоторых случаях свидетельство о рождении может не подгрузиться:
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