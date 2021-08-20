Как проверить состояние обработки электронных трудовых книжек

На портале Пенсионного фонда в кабинете страхователя стали доступны результаты обращений о трудовой деятельности работников.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
“На веб-портале Пенсионного фонда Украины состоялись обновления, соответственно и в кабинете страхователя произошли изменения. Теперь результаты всем отправленным обращениям по оцифровке сведений о трудовой деятельности работников доступны для просмотра в разделе «Сведения о трудовых отношениях»”, – сказано в сообщении.
Как отслеживать информацию:
Изображение: ПФУ
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