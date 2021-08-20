Как проверить состояние обработки электронных трудовых книжек

На портале Пенсионного фонда в кабинете страхователя стали доступны результаты обращений о трудовой деятельности работников.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

“На веб-портале Пенсионного фонда Украины состоялись обновления, соответственно и в кабинете страхователя произошли изменения. Теперь результаты всем отправленным обращениям по оцифровке сведений о трудовой деятельности работников доступны для просмотра в разделе «Сведения о трудовых отношениях»”, – сказано в сообщении.

Как отслеживать информацию:

заполнив поисковые поля и нажав кнопку «Поиск», можно увидеть информацию о переданных копиях документов как конкретного работника, так и обо всех в целом;

особое внимание следует обратить на статус обращения, поскольку только отметка «выполнено» свидетельствует, что сканкопии обработаны Пенсионным фондом и данные о трудовых отношениях работника актуализированы.



Изображение: ПФУ