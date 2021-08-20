0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

В Минагро рассказали, сколько в Украине залоговой земли

В Минагро рассказали, сколько в Украине залоговой земли

По состоянию на конец августа с целью получения кредита было оформлено под залог около 5300 га залоговых участков.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба.

“Вводя в оборот земли сельхозназначения, мы фактически запускаем рынок кредитования под залог такой земли. Очевидно, что это будет длительный процесс. По состоянию на конец августа всего земли под залог для кредитов было около 5300 га. Это пока очень мало”, – признал он.

По словам замминистра, кредитование под залог участков идет медленно, но дальше будет развиваться, поскольку это новый вид ликвидного актива.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿🌿🌿

“Теперь украинские аграрии, будучи собственниками земли, владельцами основного актива, имеют возможность планировать на более длительную перспективу – на большие инвестиционные горизонты. Это открывает новые возможности по увеличению перерабатывающей отрасли, больших инвестиций в отрасль переработки, обработки зерна”, – добавил Клюва.

Справка Finance.ua:

  • 1 июля в Украине открылся рынок земли. Теперь украинцы могут свободно продавать и покупать земельные участки, в том числе и в инвестиционных целях;
  • средняя минимальная цена продажи земли составляет около $1 тысячи за гектар;
  • при покупке участка необходимо уплатить 6,5% налога от указанной в соглашении стоимости земли;
  • до 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.