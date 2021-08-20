В Минагро рассказали, сколько в Украине залоговой земли

По состоянию на конец августа с целью получения кредита было оформлено под залог около 5300 га залоговых участков.
Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба.
“Вводя в оборот земли сельхозназначения, мы фактически запускаем рынок кредитования под залог такой земли. Очевидно, что это будет длительный процесс. По состоянию на конец августа всего земли под залог для кредитов было около 5300 га. Это пока очень мало”, – признал он.
По словам замминистра, кредитование под залог участков идет медленно, но дальше будет развиваться, поскольку это новый вид ликвидного актива.
“Теперь украинские аграрии, будучи собственниками земли, владельцами основного актива, имеют возможность планировать на более длительную перспективу – на большие инвестиционные горизонты. Это открывает новые возможности по увеличению перерабатывающей отрасли, больших инвестиций в отрасль переработки, обработки зерна”, – добавил Клюва.
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
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