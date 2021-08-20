Bitcoin в 2021-м может взлететь до $100 тысяч: озвучен прогноз

Курс Bitcoin уже в 2021 году может вырасти до $100 тыс. При этом в долгосрочной перспективе стоимость первой криптовалюты может составить $500 тыс.
Об этом заявил генеральный директор Blockstream Адам Бэк в подкасте Anthony Pompliano.
Специалист считает, что Bitcoin лучше, чем золото.
Стоимость первого криптоактива на момент написания новости составляет $48,9 тыс. Так, за сутки цена биткоина выросла на 3,75%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinDesk.
Цена криптовалюты не зависит от экономических факторов. Биткоин может дешеветь или дорожать на фоне заявлений крупных компаний, оценок регуляторов разных стран.
Напомним, ранее аналитики рассказали, что среднерыночная стоимость Bitcoin в начале сентября может продолжить удорожание и достичь новых максимумов. Аналитики допускают диапазон колебания цены в рамках $46−52 тыс.
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