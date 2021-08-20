Bitcoin спрогнозировали новый максимум: на сколько может подорожать криптовалюта

Среднерыночная стоимость Bitcoin в начале сентября может продолжить удорожание и достичь новых максимумов. Аналитики допускают диапазон колебания цены в рамках 46−52 тысячи долларов.

«Стоимость первой валюты среди всех криптовалют будет расти по факту закрытия позиций в окончании месяца и открытии новых в сентябре. На стыке месяцев обычно происходит обновление существующих максимумов», — сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Кроме того, влияние на стоимость Bitcoin будет оказывать рост цены за последний месяц более чем на 5 тысяч долларов. По его словам, на протяжении двух лет криптоинвесторы привыкли покупать Bitcoin, когда цена растет.

«Сейчас, можно сказать, что крипторынок снова будет поддаваться влиянию вербальных драйверов, которые подкреплены фактическим ростом цены на протяжении лета», — резюмировал Ковальчук.