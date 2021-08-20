Порт Черноморск — на грани банкротства

ГП «Морской торговый порт Черноморск» оказался на грани банкротства.

Об этом заявил и.о. директора ГП «МТП „Черноморск“» Александр Попов, обращение которого опубликовано на сайте предприятия.

«По состоянию на 20 июля 2021 года — на момент моего возвращения к руководству — я вынужден был констатировать, что наше предприятие оказалось фактически у последней черты и мы стоим на пороге банкротства. ГП „МТП „Черноморск““ получил негативные последствия отсутствия в 2021 году системного менеджмента и ненадлежащего контроля за оперативной деятельностью, в т. ч. финансового планирования внутри компании», — сказано в сообщении.

Александр Попов привел результаты деятельности:

финансовый результат за первое полугодие 2021 года — минус 173,4 млн грн;

валовая прибыль снизилась на 53%;

доходность всех подразделений сократилась на 67%;

все подразделения порта (кроме паромной переправы) работают с убытком, включая портофлот;

объемы погрузочно-разгрузочных работ ( ПРР ) упали на 54%;

) упали на 54%; объемы перевалки сократились на 25% (1,747 млн тонн в первом полугодии 2021 года);

доходы от стивидорной деятельности уменьшились на 82%;

кредиторская задолженность выросла более 230 млн грн;

задолженность перед городом Черноморск по налогу на землю — 8,4 млн грн;

задолженность по оплате НДС — 7,3 млн грн;

— 7,3 млн грн; часть недвижимого имущества порта арестована;

остатки на расчетном счете и в кассах предприятия снизились до исторического минимума — 7,4 млн грн.

«Разница между доходами и расходами ежемесячно составляет минус 42 млн грн. При этом только на фонд заработной платы по предприятию необходимо ежемесячно выделить 28−32 млн грн без налогов», — добавил он.