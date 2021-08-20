Порт Черноморск — на грани банкротства

ГП «Морской торговый порт Черноморск» оказался на грани банкротства.
Об этом заявил и.о. директора ГП «МТП „Черноморск“» Александр Попов, обращение которого опубликовано на сайте предприятия.
«По состоянию на 20 июля 2021 года — на момент моего возвращения к руководству — я вынужден был констатировать, что наше предприятие оказалось фактически у последней черты и мы стоим на пороге банкротства. ГП „МТП „Черноморск““ получил негативные последствия отсутствия в 2021 году системного менеджмента и ненадлежащего контроля за оперативной деятельностью,
Александр Попов привел результаты деятельности:
«Разница между доходами и расходами ежемесячно составляет минус 42 млн грн. При этом только на фонд заработной платы по предприятию необходимо ежемесячно выделить 28−32 млн грн без налогов», — добавил он.
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