«Киевтеплоэнерго» отсудило у «Укрэнерго» более 750 млн грн долгов

Хозяйственный суд Киева 19 августа постановил взыскать с Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу коммунального предприятия «Киевтеплоэнеого» 633,7 млн грн долга, 7,5 млн грн процентов, 33,4 млн грн инфляционных потерь, 1,655 млн грн пени и более 608 тысяч грн судебного сбора.
В то же время, как отмечается в решении суда, иск «Киевтеплоэнерго» к «Укрэнерго» был удовлетворен лишь частично. КП требовало выплатить ему 923,9 млн грн, но производство по выплате части основного долга в 216,25 млн грн суд решил закрыть.
Ранее же, 23 июля, тот же суд решил взыскать с «Укрэнерго» в пользу «Киевтеплоэнерго» 72,3 млн основного долга, 2,4 млн инфляционных потерь, 629 тысяч грн процентов (3% годовых), 474,6 тысячи грн пени и 792 тысячи грн судебного сбора.
Речь идет о долгах за купленную у «Киевтеплоэнерго» электроэнергию для урегулирования небалансов в период с сентября 2020 по март 2021 года.
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