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Раде предлагают усилить независимость Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Раде предлагают усилить независимость Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 5865 «О внесении изменений в Закон Украины „О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков“ и некоторых других законодательных актов Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках».

Об этом в Телеграме сообщил соавтор документа, глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев, передает Укринформ.

«Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект № 5865, который направлен на противодействие финансовым пирамидам в Украине и борьбу с попытками их организации», — написал парламентарий.

Он отметил, что проект закона предусматривает усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков.

Кроме этого, по словам Гетманцева, принятие законопроекта позволит внедрить действенные механизмы предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

По материалам Укринформ
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