Раде предлагают усилить независимость Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 5865 «О внесении изменений в Закон Украины „О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков“ и некоторых других законодательных актов Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках».
Об этом в Телеграме сообщил соавтор документа, глава
«Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект № 5865, который направлен на противодействие финансовым пирамидам в Украине и борьбу с попытками их организации», — написал парламентарий.
Он отметил, что проект закона предусматривает усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков.
Кроме этого, по словам Гетманцева, принятие законопроекта позволит внедрить действенные механизмы предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала.
Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.
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