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В Киеве, Одессе и Днепре на фасадах торговых центров появилась реклама криптовалютной биржи EXMO

В Киевских торговых центрах EXMO запустила рекламу криптовалюты с посылом “Інвестуй у Біткоїн від 100 гривень.”

Реклама появилась в городах-миллионниках таких как Киев, Одесса, Днепр.

В рекламе четко видно как вырос курс актива с $3,999 в 2018 до $46,000 в 2021 год, а затем биржа обращается к зрителю с вопросом “Якою буде ціна в 2022?”

Видео с рекламой появилось на фасадах:

  • ТЦ GULLIVER, Smart Plaza, River Mall, Globus, Городок, а также на ВДНГ, кольцевой и по дороге в аэропорт Борисполь – в Киеве.
  • В ТЦ Пассаж, NEO Plaza, DAFI, Вавилон, Мост Сити – в Днепре, а также в некоторых ТЦ Одессы.

Цель рекламы

Основная цель кампании – донести до широкой аудитории, что инвестирование в криптовалюту доступно каждому, поскольку не нужно покупать всю монету целиком. Например, на EXMO биткоин можно купить на сумму от 100 гривен. “Согласно нашему исследованию, мало кто понимает, что можно не покупать криптовалюты целиком, а инвестировать небольшие суммы. Цель кампании – объяснить, что тебе не нужно иметь $46,000 чтобы купить биткоин. 100 гривен достаточно, тем более, если ты только начинаешь интересоваться этой темой,” – прокомментировал кампанию операционный директор EXMO Сергей Жданов.

Сергей также добавил, что сейчас, когда криптовалюта находится на пике своего развития и весь мир говорит о массовом внедрении цифровых активов, особенно важно установить контакт с более широкой аудиторией и обучить их прежде чем они решат вкладывать крупные суммы.

Об EXMO: EXMO – это криптовалютная биржа, которая существует на рынке с 2013 года и услугами которой пользуются более 2 миллионов пользователей по всему миру. На данный момент компания отменила обязательную верификацию для новых пользователей, а также снизила комиссию на ввод до 0%. EXMO активно выступает за популяризацию цифровых активов среди населения.

По материалам Exmo
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