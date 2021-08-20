В Киеве, Одессе и Днепре на фасадах торговых центров появилась реклама криптовалютной биржи EXMO

В Киевских торговых центрах EXMO запустила рекламу криптовалюты с посылом “Інвестуй у Біткоїн від 100 гривень.”
Реклама появилась в городах-миллионниках таких как Киев, Одесса, Днепр.
В рекламе четко видно как вырос курс актива с $3,999 в 2018 до $46,000 в 2021 год, а затем биржа обращается к зрителю с вопросом “Якою буде ціна в 2022?”
Видео с рекламой появилось на фасадах:
Цель рекламы
Основная цель кампании – донести до широкой аудитории, что инвестирование в криптовалюту доступно каждому, поскольку не нужно покупать всю монету целиком. Например, на EXMO биткоин можно купить на сумму от 100 гривен. “Согласно нашему исследованию, мало кто понимает, что можно не покупать криптовалюты целиком, а инвестировать небольшие суммы. Цель кампании – объяснить, что тебе не нужно иметь $46,000 чтобы купить биткоин. 100 гривен достаточно, тем более, если ты только начинаешь интересоваться этой темой,” – прокомментировал кампанию операционный директор EXMO Сергей Жданов.
Сергей также добавил, что сейчас, когда криптовалюта находится на пике своего развития и весь мир говорит о массовом внедрении цифровых активов, особенно важно установить контакт с более широкой аудиторией и обучить их прежде чем они решат вкладывать крупные суммы.
Об EXMO: EXMO – это криптовалютная биржа, которая существует на рынке с 2013 года и услугами которой пользуются более 2 миллионов пользователей по всему миру. На данный момент компания отменила обязательную верификацию для новых пользователей, а также снизила комиссию на ввод до 0%. EXMO активно выступает за популяризацию цифровых активов среди населения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство подготовило план по сокращению разрыва в зарплатах женщин и мужчинВчера, 16:00 - 548 17
Один работник будет содержать нескольких пенсионеров — министр финансов3 ч. назад - 512 7
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплатыВчера, 15:00 - 2173 7
Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка АфганистанаВчера, 13:28 - 2672 5
Немецкий лоукостер с сентября начинает полеты в КиевВчера, 14:33 - 908 4
Владельцев самостроев в Украине обяжут платить земельный налогВчера, 19:05 - 6784
Межбанк: доллар резко подорожал — что произошло и что будет дальшеВчера, 18:00 - 4516
Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка АфганистанаВчера, 13:28 - 2672 5
Власти направят $2,7 млрд МВФ на соцвыплатыВчера, 15:00 - 2173 7
Сколько квартир продают в Киеве на «вторичке» и по какой ценеВчера, 20:01 - 1562
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 860
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 558
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1672 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3053 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1238 5