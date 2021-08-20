В «Нафтогазе» рассказали, как украинцы могут сэкономить 34% на платежах за газ

Бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик «последней надежды» (ППН) и которые присоединятся к Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», имеют возможность экономить почти 34% на платежах за газ в сентябре.
Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».
Чтобы воспользоваться всеми сервисными преимуществами и выгодными ценовыми предложениями, клиентам, которые получают газ за счет страхового механизма — ППН, необходимо подать заявку и стать коммерческим клиентом ГК «Нафтогаз Украины».
По состоянию на 26 августа компания поставляет газ уже более 1,1 млн украинских семей по одной из самых выгодных цен — 7,96 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки) в рамках годового тарифного плана «Фиксированный». Эта цена для коммерческих клиентов не будет увеличиваться в течение года — с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.
Клиенты, которые подадут заявку и станут клиентами ГК «Нафтогаз Украины» как ценового лидера на рынке, смогут платить за куб газа в сентябре на 4,04 грн меньше.
Подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины» можно несколькими удобными способами:
Для оформления заявки клиенту нужно заполнить короткую форму и предоставить несколько документов: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких собственников жилья, а также указать EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).
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