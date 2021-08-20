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В «Нафтогазе» рассказали, как украинцы могут сэкономить 34% на платежах за газ

В «Нафтогазе» рассказали, как украинцы могут сэкономить 34% на платежах за газ

Бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик «последней надежды» (ППН) и которые присоединятся к Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», имеют возможность экономить почти 34% на платежах за газ в сентябре.

Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».

Чтобы воспользоваться всеми сервисными преимуществами и выгодными ценовыми предложениями, клиентам, которые получают газ за счет страхового механизма — ППН, необходимо подать заявку и стать коммерческим клиентом ГК «Нафтогаз Украины».

По состоянию на 26 августа компания поставляет газ уже более 1,1 млн украинских семей по одной из самых выгодных цен — 7,96 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки) в рамках годового тарифного плана «Фиксированный». Эта цена для коммерческих клиентов не будет увеличиваться в течение года — с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Клиенты, которые подадут заявку и станут клиентами ГК «Нафтогаз Украины» как ценового лидера на рынке, смогут платить за куб газа в сентябре на 4,04 грн меньше.

Подать заявку на присоединение к ГК «Нафтогаз Украины» можно несколькими удобными способами:

  • онлайн — на сайте gas.ua или в веб-версии Приват24;
  • оффлайн — в сети ПУМБ, Ощадбанка, ТАСКОМБАНК, Идея Банк, через сеть агентов СГ «ТАС», в отделениях Новой почты в Полтавской области, а также в центрах оплат и подключений ГК «Нафтогаз Украины».

Для оформления заявки клиенту нужно заполнить короткую форму и предоставить несколько документов: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких собственников жилья, а также указать EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

Справка Finance.ua:

  • ГК «Нафтогаз Украины „не устанавливает цену для клиентов ППН: цена высчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках порядка проведения конкурса по определению поставщика“ последней надежды», утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 № 809.
  • формула учитывает определенные риски для поставщика «последней надежды», фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других актуальных рыночных факторов.

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По материалам Finance.UA
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