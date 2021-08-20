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АМКУ выясняет причины доначисления в платежках за отопление в Киеве

АМКУ выясняет причины доначисления в платежках за отопление в Киеве

Антимонопольный комитет проверит причины начисления потребителям КП «Киевтеплоэнерго» дополнительных сумм в платежках за предыдущие периоды, основанием для чего якобы стали рекомендации АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

По данным АМКУ, в ведомство поступают многочисленные обращения киевлян относительно начисления им в платежках КП «Киевтеплоэнерго» дополнительных сумм за прошлый период, основанием для чего, вроде бы, стали рекомендации АМКУ. Причем перерасчет в этих платежках происходит преимущественно в сторону увеличения и без надлежащего объяснения оснований для этого.

«Действительно ли предоставленные Комитетом рекомендации выполнены, и связано ли с их выполнением проведение значительных доначислений в платежках отдельных пользователей услуг, Комитет выясняет», — отмечается в сообщении.

АМКУ также требует дополнительную информацию от компании о проведенном перерасчете потребителям.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

«После получения в ближайшее время ответов сможем дать надлежащую оценку таким действиям монополиста», — говорят в АМКУ.

В АМКУ подчеркивают, что начисление «Киевтеплоэнерго» по новой Методике распределения объемов потребленных в здании коммунальных услуг между потребителями без заключения новых договоров могло содержать признаки нарушения конкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке.

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При этом «Киевтеплоэнерго» уже сообщило о частичном выполнении данных ему рекомендаций, в частности по проведению перерасчетов в соответствии с методикой № 359 за услуги в отопительный период 2020-2021 года.

Справка Finance.ua:

  • напомним, КП «Киевтеплоэнерго» в июле 2021 года после получения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины провело перерасчет тарифов на отопление для своих клиентов. Однако киевляне стали массово жаловаться на увеличение сумм в платежках;
  • председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что при выполнении определенных условий в Украине может быть снижена цена на газ;
  • по прогнозам НБУ, по итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близка к текущей благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения.
По материалам Finance.UA
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