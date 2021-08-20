В Киеве уже тестируют швейцарские электрички (фото)

Укрзализныця начала тестирование поезда Stadler FLIRT на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички. Первые поезда планируют получить и запустить на маршрутах киевского узла в рамках реализации проекта City Express, который является частью программы президента Владимира Зеленского “Большая стройка”, до конца 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
“Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородский, Богуславский (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинский (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинский (Борисполь, Березань), Узинский (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевский (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево)”, – говорится в сообщении Укрзализныци.
В будущем поезда такого класса планируют запустить на маршрутах пригородного сообщения City Express в Киеве, Днепре и Харькове. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредиты от производителей.
По словам и.о. главы правления Укрзализныци Александра Камышина, City Express – это один из главных железнодорожных проектов в рамках программы президента “Большая стройка”.
“Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформ. Уже к концу сентября планируем объявить тендер. Наша задача – разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-спутников столицы”, – отметил Александр Камышин.
Закупку поездов проведут по международному тендеру. Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.
Электропоезд Stadler FLIRT рассчитан на 262 сидячих места 1-го и 2-го классов. Максимальная скорость достигает 160 км/ч. Поезд соответствует требованиям инклюзии: подвижной состав оборудован пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах, вся информация продублирована шрифтом Брайля.
Stadler FLIRT адаптирован для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.
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