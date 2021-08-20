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Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка Афганистана

Талибам не удалось заполучить $9,5 млрд Центробанка Афганистана

«Талибан» хоть и захватил контроль над Афганистаном, но на данный момент группа не может получить доступ к резервам центрального банка страны на сумму $9,5 млрд.

Все потому, что эти деньги, как сообщает The Financial Times, находятся в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке.

Большая часть активов центрального банка примерно на 9,5 миллиарда долларов была заморожена США на прошлой неделе после того, как талибы стремительно взяли под контроль Афганистан после краха афганского правительства.

Также около 1,3 миллиарда долларов резервов Центрального банка Афганистана хранятся на международных счетах, причем часть из них в евро и британских фунтах стерлингов, в то время как остальная часть находится в Банке международных расчетов, базирующемся в Швейцарии, заявил Аджмаль Ахмади, бывший исполняющий обязанности управляющего Центрального банка Афганистана.

Поскольку большая часть активов центрального банка Афганистана заморожена администрацией президента Джо Байдена, у талибов остается мало наличных денег, и они сталкиваются с финансовым кризисом.

«Мы можем сказать, что доступные талибам средства составляют, возможно, 0,1-0,2% от общего объема международных резервов Афганистана. Не так уж и много», – написал Ахмади в Твиттере, где также предупредил о резкой инфляции и обесценивании национальной валюты.

По материалам Finance.UA
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