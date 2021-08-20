Типичные ошибки начинающего инвестора

Инвестиции это всегда риск. Ошибаются даже опытные инвестора, тогда что говорить о новичках в этой области. Но есть типичные ошибки, на которые почти всегда наступают люди без опыта инвестирования и которые очевидны для бывалых инвесторов. На третьей живой встречи InvestInsight 3 – “Грабли начинающего инвестора”, организатором которой является сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, поговорим об этой неочевидной, казалось бы, очевидности. Откроем глаза и научимся правильно выбирать инвестиционные инструменты и хеджировать риски.
Особенность события в том, что часть спикеров это люди, которые пришли в сферу инвестирования совсем не имея предварительного специального опыта, инвестирующие на личный страх и риск, имеющие определенный инвест портфель с набором успешных и откровенно провальных кейсов. А опытные инвесторы разберут на их примерах типичные ошибки, которые те допустили, покажут как их можно было избежать при наличии определенных знаний и навыков.
Кроме того, в программе встречи будут рассмотрены следующие вопросы:
Среди спикеров:
Василий Матий – инвестиционный консультант, практик, управляющий активами 1st Family Office, один из основателей движения F.I.R.E. (Financial Independence, Retire Early) в Украине.
Мирослав Король – автор популярного YouTube канала с аудиторией почти 45 тыс. подписчиков “Миллионер за 7 лет”, совладелец и управляющий партнер в юридической компании KFN.
Владислав Коваль – частный финансовый советник, CEO бота-финансового советника RichMe.app
Юрий Гусев – редактор отдела спецпроектов портала “Минфин”, ведущий рубрики “Жить на проценты”
Митап полезно посетить всем, кто начинает или думает начать инвестировать, а не просто хранить средства на депозитах, желает избежать типичных ошибок, получить практические рекомендации по созданию собственного инвестиционного портфеля.
Когда: 03 сен 2021г., начало в 18:30.
Место проведения: Киев, БЦ Gulliver, Башня Б, Спортивная площадь, 1А, Creative Quarter.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
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