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Типичные ошибки начинающего инвестора

Инвестиции это всегда риск. Ошибаются даже опытные инвестора, тогда что говорить о новичках в этой области. Но есть типичные ошибки, на которые почти всегда наступают люди без опыта инвестирования и которые очевидны для бывалых инвесторов. На третьей живой встречи InvestInsight 3 – “Грабли начинающего инвестора”, организатором которой является сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, поговорим об этой неочевидной, казалось бы, очевидности. Откроем глаза и научимся правильно выбирать инвестиционные инструменты и хеджировать риски.

Особенность события в том, что часть спикеров это люди, которые пришли в сферу инвестирования совсем не имея предварительного специального опыта, инвестирующие на личный страх и риск, имеющие определенный инвест портфель с набором успешных и откровенно провальных кейсов. А опытные инвесторы разберут на их примерах типичные ошибки, которые те допустили, покажут как их можно было избежать при наличии определенных знаний и навыков.

Кроме того, в программе встречи будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Первые шаги в инвестиционной сфере;
  • Как выбрать брокера, пополнить брокерский счет и с каких сумм целесообразно начинать;
  • Как выглядит сбалансированный и диверсифицированный инвестиционный портфель;
  • Как убедиться в надежности брокера и других провайдеров финансовых услуг;
  • Основы портфельной теории и аллокации активов;
  • Какие комиссии и транзакционные издержки подстерегают на страже доходности инвестора;
  • Опасные психологические ловушки инвестора и как их обойти;
  • Страх, жадность и их младшие братья и сестры.

Среди спикеров:

Василий Матий – инвестиционный консультант, практик, управляющий активами 1st Family Office, один из основателей движения F.I.R.E. (Financial Independence, Retire Early) в Украине.

Мирослав Король – автор популярного YouTube канала с аудиторией почти 45 тыс. подписчиков “Миллионер за 7 лет”, совладелец и управляющий партнер в юридической компании KFN.

Владислав Коваль – частный финансовый советник, CEO бота-финансового советника RichMe.app

Юрий Гусев – редактор отдела спецпроектов портала “Минфин”, ведущий рубрики “Жить на проценты”

Митап полезно посетить всем, кто начинает или думает начать инвестировать, а не просто хранить средства на депозитах, желает избежать типичных ошибок, получить практические рекомендации по созданию собственного инвестиционного портфеля.

Когда: 03 сен 2021г., начало в 18:30.

Место проведения: Киев, БЦ Gulliver, Башня Б, Спортивная площадь, 1А, Creative Quarter.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

По материалам BankOnline
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